Новосибирец решил ходить на работу пешком — идти больше часа, но на автобусе ещё дольше

Сибиряк считает, что такой вариант подходит не всем горожанам

Алексей Куницин прошёл 7,3 километра за 70 минут
Алексей Куницин прошёл 7,3 километра за 70 минут


Новосибирец, пользовавшийся машиной и общественным транспортом, устал от пробок и решил попробовать добираться до своей работы пешком — получилось на 30 минут быстрее, чем на автобусе.


Эксперимент решил провести председатель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин. Он прошёл пешком путь от улицы Макаренко, 7 до улицы Дуси Ковальчук, 238. Длина маршрута составила 7,3 километра.


Как сообщил корреспонденту НГС сам Куницин, несколько последних дней он испытывал разные варианты, но самым быстрым и удобным оказалась обычная пешая прогулка. «Сперва я какую-то часть проходил пешком, но основную проезжал на общественном транспорте. В среднем дорога у меня занимала от 80 минут до полутора часов. 


Когда я решил пройтись пешком до работы, оказалось, что полный путь до работы пешком у меня занял 70 минут — даже быстрее, чем на транспорте», — рассказал Алексей Куницин.


Алексей прошёл пешком путь от улицы Макаренко, 7 до улицы Дуси Ковальчук, 238. Длина маршрута составила 7,3 километра
Алексей прошёл пешком путь от улицы Макаренко, 7 до улицы Дуси Ковальчук, 238. Длина маршрута составила 7,3 километра


Активист уточнил, что раньше он проводил в пробках очень много времени.


«Я устал от пробок. Если бы вы жили в районе 4-го микрорайона, то вы бы поняли, что это такое. Выехать отсюда — это отдельная история. Какая-то даже часть твоей жизни, может, даже большая часть жизни, может быть, ты в пробках больше времени проводишь, чем с семьёй. 


За время пути Куницин успел снять стоящий в пробках общественный транспорт
За время пути Куницин успел снять стоящий в пробках общественный транспорт


Но когда я хожу пешком, то не боюсь, что опоздаю, потому что я знаю свою скорость и не стою в пробке на тротуаре», — объясняет Алексей Куницин.


Часть маршрута проходила через парк «Сосновый бор», частный сектор и загруженные городские улицы. 


Какую-то часть маршрута активист прошёл по парку культуры и отдыха «Сосновый бор»
Какую-то часть маршрута активист прошёл по парку культуры и отдыха «Сосновый бор»


«Поскольку у меня достаточно приемлемое физическое состояние, я не пришёл на работу замученный, мокрый или замёрзший. Я изначально говорю, что это не для всех история — в лесу ("Сосновом бору") нет света, местами скользко и для кого-то просто далеко. Но для меня в любом случае приятнее так, чем стоять в пробках», — признаёт Куницин.


Уже этим утром город сковали сильные пробки из-за выпавшего снега — НГС ведёт онлайн-трансляцию, где сообщает об авариях и ситуации на дорогах в реальном времени.

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