Новосибирец решил ходить на работу пешком — идти больше часа, но на автобусе ещё дольше

Сибиряк считает, что такой вариант подходит не всем горожанам

Алексей Куницин прошёл 7,3 километра за 70 минут





Новосибирец, пользовавшийся машиной и общественным транспортом, устал от пробок и решил попробовать добираться до своей работы пешком — получилось на 30 минут быстрее, чем на автобусе.





Эксперимент решил провести председатель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин. Он прошёл пешком путь от улицы Макаренко, 7 до улицы Дуси Ковальчук, 238. Длина маршрута составила 7,3 километра.





Как сообщил корреспонденту НГС сам Куницин, несколько последних дней он испытывал разные варианты, но самым быстрым и удобным оказалась обычная пешая прогулка. «Сперва я какую-то часть проходил пешком, но основную проезжал на общественном транспорте. В среднем дорога у меня занимала от 80 минут до полутора часов.





Когда я решил пройтись пешком до работы, оказалось, что полный путь до работы пешком у меня занял 70 минут — даже быстрее, чем на транспорте», — рассказал Алексей Куницин.





Алексей прошёл пешком путь от улицы Макаренко, 7 до улицы Дуси Ковальчук, 238. Длина маршрута составила 7,3 километра





Активист уточнил, что раньше он проводил в пробках очень много времени.





«Я устал от пробок. Если бы вы жили в районе 4-го микрорайона, то вы бы поняли, что это такое. Выехать отсюда — это отдельная история. Какая-то даже часть твоей жизни, может, даже большая часть жизни, может быть, ты в пробках больше времени проводишь, чем с семьёй.





За время пути Куницин успел снять стоящий в пробках общественный транспорт





Но когда я хожу пешком, то не боюсь, что опоздаю, потому что я знаю свою скорость и не стою в пробке на тротуаре», — объясняет Алексей Куницин.





Часть маршрута проходила через парк «Сосновый бор», частный сектор и загруженные городские улицы.





Какую-то часть маршрута активист прошёл по парку культуры и отдыха «Сосновый бор»





«Поскольку у меня достаточно приемлемое физическое состояние, я не пришёл на работу замученный, мокрый или замёрзший. Я изначально говорю, что это не для всех история — в лесу ("Сосновом бору") нет света, местами скользко и для кого-то просто далеко. Но для меня в любом случае приятнее так, чем стоять в пробках», — признаёт Куницин.





Уже этим утром город сковали сильные пробки из-за выпавшего снега — НГС ведёт онлайн-трансляцию, где сообщает об авариях и ситуации на дорогах в реальном времени.