Даже Гринч зайдет: 10 самых крутых событий снежных выходных

О том, как с огоньком провести долгожданные два дня, — в материале НГС

Приближающийся праздник, наконец, громко заявляет о себе. Город наполовину украшен, осталась самая малость, главное, что ёлка уже горит. Настоящая новогодняя сказка начнется у кинотеатра «Победа», и сибиряки с гордостью смогут рассказывать знакомым из других городов про необычный каток. Один за другим в прокат выходят мультфильмы про Рождество, и даже если вам сильно за тридцать, их все равно стоит посмотреть. Пивной аукцион вызывает ассоциации с «Иронией судьбы» (уже можно смотреть) — пиво, баня, Ленинград, и новогодний настрой найдется и уже не уйдет.





Новогодний фестиваль «Снегурад» начнет свою работу с 15 декабря и закончится только в январе. На площадке у кинотеатра «Победа» заработают точки с едой и глинтвейном от лучших рестораторов города, праздничные фотозоны и первый в Сибири каток со светящимся ледяным покрытием. Праздник к нам приходит, пройти мимо будет просто невозможно.











Где: площадка у кинотеатра «Победа»

Когда: 15 декабря

Во сколько: с 11:00

Сколько стоит: бесплатно







Если тебе нравится удивлять близких необычными подарками, то тебе точно не в торговый центр. На новогоднем маркете «Черный новый год» хендмейкеры представят свои лучшие изделия. И это не просто поход в магазин — это вечеринка с дресс-кодом, одевайся в черное. После распродажи начнутся танцы в темноте под живую музыку.











Где: культурное пространство «Юность», Академгородок

Когда: 16 декабря

Во сколько: с 16:00

Сколько стоит: вход свободный для тех, кто в черном







«Пивной аукцион» устраивает команда бара The Roks, внезапно, правда? Можно приобрести что-то особенное и редкое в обмен на пиво — да, да, именно так, ошибки нет. Будут представлены авторские работы художников, скульпторов, дизайнеров, модельеров и даже татуировщиков. Суперлот — розыгрыш того самого свитшота «Тусовочные соболя».











Где: бар The Rooks

Когда: 16 декабря

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: вход свободный







В Новосибирске много талантливых музыкантов, о которых мы, к сожалению, мало знаем. Предлагаем познакомиться с частью творческих коллективов на живом концерте ТЧК Live, где в течение вечера музыканты будут греть ваши души — так написано в анонсе мероприятия в группе «ВКонтакте».











Где: арт-пространство «Крыша»

Когда: 15 декабря

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: бесплатно







Необычный спектакль «Пыль» еще можно успеть посмотреть в субботу. Премьера постановки состоялась сегодня сразу на двух площадках. «Пыль» — это живые истории обычных людей, определяющих портрет нашего города. Особенность в том, что у каждого артиста есть прототип — реальный человек, историю которого он исследует, работая с документальными материалами.











Где: лофт-парк «Подземка», театр «Старый дом»

Когда: 14 и 15 декабря

Во сколько и сколько стоит: уточнять в месте проведения







Так случилось, что прямо перед Новым годом 28 щенков оказались в стенах городского приюта для бездомных животных. Малышам, конечно же, хочется теплый дом, вкусную еду, а главную ночь года провести под боком у хозяина. Выставка-раздача «Щенячий патруль» пройдет 15 декабря. Если вам хочется сделать доброе дело — заберите пушистый комочек, подарите ему самый важный подарок. При себе иметь паспорт и по возможности поводок. Можно принести подарки (смотрите список нужных вещей в группе «ВКонтакте» — «Приют для бездомных животных г. Новосибирск»).











Где: Кошурникова, 20

Когда: 15 декабря

Во сколько: с 11:00 до 16:00

Сколько стоит: бесплатно







В кинотеатрах тоже интересно — все еще идет «Щелкунчик и четыре королевства», очень новогодняя сказка. Но зеленый похититель Рождества уже открыто заявил на свои права поймать немного оваций.







Новый мультфильм «Гринч» о вредном интроверте, который живет на горе в городке Ктоград и ненавидит все, что хоть как-то связано с Рождеством, вышел в прокат 13 декабря. Сказка всем известна, но станет ли она такой же культовой, как ее предшественница 2000 года с Джимом Керри в главной роли, — чтобы понять, нужно посмотреть.

6+











Еще одна рождественская история про кота и его хозяина — «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество». Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами помочь другу — на свой манер.

6+











Фильм о желтой машине-трансформере «Бамблби» имеет рейтинг ожидания 97% по версии сайта «КиноПоиск». Явно залы будут переполнены фанатами киновселенной.



1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый «Фольксваген Жук».

6+









Мультфильм про еще одного супергероя «Человек паук: Через вселенные» стартовал 13 декабря. История вновь рассказывает о приключениях Питера Паркера — что будет, если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Мультфильм просит зрителя приготовиться к тому, что в разных вселенных могут быть разные люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.

6+











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Одна из сибирячек даже взяла символ года домой, но он превратился в большую свинью и съел туфли.

