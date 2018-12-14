онлайн-трансляция

Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе под Новосибирском: есть пострадавшие

На месте аварии работали спасатели

Трансляция обновляется
За медпомощью обратились двое пассажиров автобуса
За медпомощью обратились двое пассажиров автобуса


Утром в пятницу, 14 декабря, на трассе Р-255 «Сибирь» рейсовый автобус врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик.


Если вы стали очевидцем этой аварии присылайте свои сообщения, фото и видео в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


По информации Госавтоинспекции, в аварии травмы получили три человека: двое пассажиров и водитель автобуса. 


Какие травмы получили пострадавшие, пока неизвестно
Какие травмы получили пострадавшие, пока неизвестно





Сейчас, согласно сервису Яндекс.Пробки, заторов на автодорге нет. Движение по трассе Р-255 «Сибирь» не затруднено. 


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, автобус двигался по маршруту «Новосибирск — Кемерово».


«Время выезда в 11:32, а прибытия в 11:45. Столкновение двух транспортных средств: рейсового автобуса и грузового автомобиля. Пострадали два человека, сейчас они доставлены в больницу в городе Болотное. Автобус следовал по маршруту "Новосибирск — Кемерово". По оперативной информации на место выезжала одна автоцистерна и четыре человека личного состава», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.


По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП случилось около 11:30 на 116-м километре автодороги.


«Водитель рейсового автобуса Новосибирск — Кемерово не справился с управлением, в результате чего наехал на разделитель между полосами, после чего по инерции продолжил движение и столкнулся с припаркованным грузовиком. Водитель автобуса оказался зажат в кабине, для оказания ему помощи сотрудники полиции вызвали спасателей. Двое из пассажиров обратились за медицинской помощью», — сообщили в пресс-службе областного управления полиции.


Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.


В начале месяца на трассе К-17Р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.


Прочтений: 11269

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено