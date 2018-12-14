Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе под Новосибирском: есть пострадавшие

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За медпомощью обратились двое пассажиров автобуса





Утром в пятницу, 14 декабря, на трассе Р-255 «Сибирь» рейсовый автобус врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик.





14:29

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14:18

По информации Госавтоинспекции, в аварии травмы получили три человека: двое пассажиров и водитель автобуса.





Какие травмы получили пострадавшие, пока неизвестно

















14:07

Сейчас, согласно сервису Яндекс.Пробки, заторов на автодорге нет. Движение по трассе Р-255 «Сибирь» не затруднено.





13:51

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, автобус двигался по маршруту «Новосибирск — Кемерово».





«Время выезда в 11:32, а прибытия в 11:45. Столкновение двух транспортных средств: рейсового автобуса и грузового автомобиля. Пострадали два человека, сейчас они доставлены в больницу в городе Болотное. Автобус следовал по маршруту "Новосибирск — Кемерово". По оперативной информации на место выезжала одна автоцистерна и четыре человека личного состава», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.





13:48

По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП случилось около 11:30 на 116-м километре автодороги.







«Водитель рейсового автобуса Новосибирск — Кемерово не справился с управлением, в результате чего наехал на разделитель между полосами, после чего по инерции продолжил движение и столкнулся с припаркованным грузовиком. Водитель автобуса оказался зажат в кабине, для оказания ему помощи сотрудники полиции вызвали спасателей. Двое из пассажиров обратились за медицинской помощью», — сообщили в пресс-службе областного управления полиции.







Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.







В начале месяца на трассе К-17Р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.





