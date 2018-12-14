Салют, каток и ёлка за стеной: мэрия раскрыла подробности празднования Нового года

Ёлку в самом центре Новосибирска зажгли во вторник, 11 декабря





В мэрии раскрыли праздничную программу на Новый год — жителей Новосибирска ждёт огромная ёлка, бесплатный каток и фейерверк.







Об этом сегодня рассказала Анна Терешкова, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики.





По её словам, 20 декабря в 19:00 на площади Ленина откроется главная ёлка города — она будет окружена ледяной стеной и ледовыми фигурами с подсветкой. Кроме того, там соорудят огромную бесплатную горку. Как уже рассказывали в мэрии, общая концепция ледового городка, как и оформления всего города, посвящена театрам.





Эскиз ледового городка на площади Ленина — в тумбах под ёлкой разместят информацию про городские театры





«Вчера мы открыли Год театра, и наша основная ёлка будет уже, конечно, посвящена этой тематике. И наш ледовый городок будет сделан как театральная сцена, на которой будут представлены презентации всех наших основных театров Новосибирска. Наша задача — чтобы все жители Новосибирска узнали про наши театры, уже начиная с новогоднего городка», — пояснила Анна Терешкова.





Большую ледяную горку рядом с ёлкой уже залили





На следующей неделе, 18 декабря в 18:30, откроется бесплатный каток в Центральном парке. Здесь же пройдёт встреча Нового года: праздничная программа начнётся 31 декабря в 23:00 и закончится 1 января в 2:00.





В полночь над Новосибирском одновременно с боем курантов запустят большой праздничный салют.





30 декабря на Михайловской набережной откроют снежный городок — здесь же отметят Рождество. Всего, по словам Анны Терешковой, в городе откроют более 100 катков и больше 100 ёлок во всех 10 районах.





Среди других праздничных событий, которые наметили чиновники, — новогодний приём у мэра 21 декабря, губернаторская ёлка 27 декабря, куда пригласят одарённых детей, сирот, многодетные семьи, а также главная ёлка Сибири, которая пройдёт в Экспоцентре в течение 8 дней — с 22 декабря.





Ёлку на главной площади Новосибирска зажгли в минувший вторник. А накануне стало известно, что ради новогодних гуляний в центре города не будут перекрывать улицу Ленина, как это сделали год назад.