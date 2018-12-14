Школы и детсады в Ленинском районе остались без отопления
По информации коммунальщиков, отключение продлится 12 часов
В пятницу, 14 декабря, из-за ремонтных работ на теплотрассе на улице Колхидской в Ленинском районе Новосибирска от отопления отключат больше 60 зданий.
По информации коммунальщиков, отопление и горячая вода будут отсутствовать в домах новосибирцев с 10:00 до 22:00. В зону отключения попали несколько школ и детских садов.
«В связи с ремонтными работами по устранению дефекта на трубопроводе 400 мм в районе улицы Колхидская сегодня, 14 декабря, с 10:00 до 22:00 будет
отключено отопление и горячее водоснабжение в 52 жилых домах, 6 детских учреждений и 10 прочих [зданиях].
Установившаяся относительно теплая погода (без морозов) позволяет специалистам теплосетевого подразделения в максимально короткие сроки устранять дефекты», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
На днях стало известно, что представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили на днях, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова