Школы и детсады в Ленинском районе остались без отопления

Отопление отключили до 22:00





В пятницу, 14 декабря, из-за ремонтных работ на теплотрассе на улице Колхидской в Ленинском районе Новосибирска от отопления отключат больше 60 зданий.





По информации коммунальщиков, отопление и горячая вода будут отсутствовать в домах новосибирцев с 10:00 до 22:00. В зону отключения попали несколько школ и детских садов.





«В связи с ремонтными работами по устранению дефекта на трубопроводе 400 мм в районе улицы Колхидская сегодня, 14 декабря, с 10:00 до 22:00 будет





отключено отопление и горячее водоснабжение в 52 жилых домах, 6 детских учреждений и 10 прочих [зданиях].





Установившаяся относительно теплая погода (без морозов) позволяет специалистам теплосетевого подразделения в максимально короткие сроки устранять дефекты», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





На днях стало известно, что представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили на днях, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.

