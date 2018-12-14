В Новосибирский зоопарк прилетел «кошачий медведь» из Германии

Взрослую самку привезли в Сибирь для создания пары

Бинтуронгов нередко называют «кошачьими медведями» из-за внешности кота и медвежьей манеры ходьбы — днём эти животные обычно спят
Бинтуронгов нередко называют «кошачьими медведями» из-за внешности кота и медвежьей манеры ходьбы — днём эти животные обычно спят


Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило продолжает пополнять свою коллекцию животных: из Германии привезли взрослую самку бинтуронга.


О прибытии в зоопарк 9-летнего животного сегодня, 14 декабря, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


По её данным, до прибытия в Новосибирск зверёк уже успел пожить в двух европейских странах.


«Рождённая во Франции в марте 2009 года самка бинтуронга была передана в немецкий зоопарк Дуйсбург в апреле 2010 года. В начале декабря животное доставлено в Новосибирск авиатранспортом через аэропорт Шереметьево», — рассказали в Россельхознадзоре, пояснив, что самка приехала в Новосибирск для создания пары.


Бинтуронги — хищные зверьки семейства виверровых. Эти животные обитают в густых тропических лесах Юго-Восточной Азии. Они активны по ночам и живут в основном на деревьях, питаются фруктами, небольшими птицами, грабят птичьи гнезда, способны хватать предметы хвостом. Вес бинтуронгов колеблется от 9 до 14 кг, но в отдельных случаях может доходить и до 20. Иногда их называют «кошачьими медведями» из-за внешнего сходства с котами и манерой ходьбы как у медведя.


В Новосибирском зоопарке бинтуронги содержатся уже восемь лет. Впервые этого зверька зоопарк получил из Берлина в 2010 году. Через два года самцу подобрали пару. Самку привезли из Ташкентского зоопарка

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