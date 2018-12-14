День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах

Снегопад, вернувшийся в город после долгого перерыва, осложнил движение по дорогам

Трансляция обновляется

Одна из аварий случилась на улице Бориса Богаткова





Сегодня, 14 декабря, Новосибирск застрял в многокилометровых пробках — массовое количество аварий и заторов случилось на фоне снегопада.







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12:32









12:12

При этом в целом по городу сейчас 8 баллов.









12:08

«Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центр — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.













12:03

«Перед поворотом на Дорогину Заимку со стороны Новосибирска произошла авария. Произошла буквально 15 минут назад, "Крузер" нас обгонял недавно. Будьте осторожней, метель!» — передают сообщения очевидцев в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».









11:57

«"Тойота" двигалась по Красному проспекту в сторону Кропоткина. На пересечении с Писарева "Тойоту" подрезали, и, уходя от столкновения, она въехала в "Сузуки", которая двигалась в попутном направлении. Пострадавших нет», — рассказывает служба аварийных комиссаров «Альянс».













11:46

А в Бердске сегодня утром «Тойота» сбила дорожный знак — об этом сообщает «АвтоБердск» со ссылкой на аварийного комиссара Анатолия Сироткина.





По словам Сироткина, сбил дорожный указатель автомобиль «Тойота Хайлендер», но спровоцировал его другой водитель.







«Водитель автомобиля "Шевроле Ланос", выезжая с второстепенной улицы Спартака на главную дорогу, не пропустил "Тойота Хайлендер", следовавший по Красной Сибири», — констатировал аварком.







После касательного удара внедорожник не устоял на проезжей части, выехал на обочину и повалил дорожный знак «Пешеходный переход». Пешеходов на перекрёстке в момент столкновения транспортных средств, к счастью, не оказалось, передаёт «АвтоБердск».



















11:35

Одна из аварий случилась на Бориса Богаткова.





«Toyota Vista и троллейбус № 10 двигались со стороны Кирова в сторону "Золотой Нивы". Honda Civic и Nissan Pulsar двигались со стороны "Золотой Нивы" в сторону улицы Кирова. Со слов водителя Toyota, он двигался во втором ряду, Nissan занесло, он выехал на встречную полосу и совершил удар с автомобилем Toyota Vista. Toyota Vista отбросило на троллейбус. Nissan отлетел на Honda Civic, двигавшийся в правом ряду. После чего Nissan развернуло в обратном направлении», — сообщают аварийные комиссары« Автоспаса».





По информации аваркомов, в «Тойоте» есть пострадавшие — пассажир женщина, сидевшая слева на переднем сиденье, ударилась головой, её увезли на скорой.





Со стороны Кирова в сторону «Золотой Нивы» была пробка, стояли троллейбусы, одна полоса осталась для движения





Вину водитель «Ниссана» не признаёт, говорит, что Toyota Vista выехала на встречную полосу



