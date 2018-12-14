подробности

День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах

Снегопад, вернувшийся в город после долгого перерыва, осложнил движение по дорогам

Трансляция обновляется
Одна из аварий случилась на улице Бориса Богаткова
Одна из аварий случилась на улице Бориса Богаткова


Сегодня, 14 декабря, Новосибирск застрял в многокилометровых пробках — массовое количество аварий и заторов случилось на фоне снегопада.


НГС начинает онлайн-трансляцию с дорог города. Если вы стоите в пробке или увидели аварию, присылайте нам фото в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.



День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


При этом в целом по городу сейчас 8 баллов.


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


«Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центр — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


«Перед поворотом на Дорогину Заимку со стороны Новосибирска произошла авария. Произошла буквально 15 минут назад, "Крузер" нас обгонял недавно. Будьте осторожней, метель!» — передают сообщения очевидцев в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».



«"Тойота" двигалась по Красному проспекту в сторону Кропоткина. На пересечении с Писарева "Тойоту" подрезали, и, уходя от столкновения, она въехала в "Сузуки", которая двигалась в попутном направлении. Пострадавших нет», — рассказывает служба аварийных комиссаров «Альянс».


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


А в Бердске сегодня утром «Тойота» сбила дорожный знак — об этом сообщает «АвтоБердск» со ссылкой на аварийного комиссара Анатолия Сироткина.


По словам Сироткина, сбил дорожный указатель автомобиль «Тойота Хайлендер», но спровоцировал его другой водитель.


«Водитель автомобиля "Шевроле Ланос", выезжая с второстепенной улицы Спартака на главную дорогу, не пропустил "Тойота Хайлендер", следовавший по Красной Сибири», — констатировал аварком.


После касательного удара внедорожник не устоял на проезжей части, выехал на обочину и повалил дорожный знак «Пешеходный переход». Пешеходов на перекрёстке в момент столкновения транспортных средств, к счастью, не оказалось, передаёт «АвтоБердск».


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах


Одна из аварий случилась на Бориса Богаткова.


«Toyota Vista и троллейбус № 10 двигались со стороны Кирова в сторону "Золотой Нивы". Honda Civic и Nissan Pulsar двигались со стороны "Золотой Нивы" в сторону улицы Кирова. Со слов водителя Toyota, он двигался во втором ряду, Nissan занесло, он выехал на встречную полосу и совершил удар с автомобилем Toyota Vista. Toyota Vista отбросило на троллейбус. Nissan отлетел на Honda Civic, двигавшийся в правом ряду. После чего Nissan развернуло в обратном направлении», — сообщают аварийные комиссары« Автоспаса».


По информации аваркомов, в «Тойоте» есть пострадавшие — пассажир женщина, сидевшая слева на переднем сиденье, ударилась головой, её увезли на скорой. 


Со стороны Кирова в сторону «Золотой Нивы» была пробка, стояли троллейбусы, одна полоса осталась для движения
Со стороны Кирова в сторону «Золотой Нивы» была пробка, стояли троллейбусы, одна полоса осталась для движения


Вину водитель «Ниссана» не признаёт, говорит, что Toyota Vista выехала на встречную полосу
Вину водитель «Ниссана» не признаёт, говорит, что Toyota Vista выехала на встречную полосу


Прочтений: 12600

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено