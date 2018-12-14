День жестянщика: машины утонули в новосибирских снегах
Снегопад, вернувшийся в город после долгого перерыва, осложнил движение по дорогам
Сегодня, 14 декабря, Новосибирск застрял в многокилометровых пробках — массовое количество аварий и заторов случилось на фоне снегопада.
НГС начинает онлайн-трансляцию с дорог города. Если вы стоите в пробке или увидели аварию, присылайте нам фото в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
При этом в целом по городу сейчас 8 баллов.
«Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центр — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.
«Перед поворотом на Дорогину Заимку со стороны Новосибирска произошла авария. Произошла буквально 15 минут назад, "Крузер" нас обгонял недавно. Будьте осторожней, метель!» — передают сообщения очевидцев в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».
«"Тойота" двигалась по Красному проспекту в сторону Кропоткина. На пересечении с Писарева "Тойоту" подрезали, и, уходя от столкновения, она въехала в "Сузуки", которая двигалась в попутном направлении. Пострадавших нет», — рассказывает служба аварийных комиссаров «Альянс».
А в Бердске сегодня утром «Тойота» сбила дорожный знак — об этом сообщает «АвтоБердск» со ссылкой на аварийного комиссара Анатолия Сироткина.
По словам Сироткина, сбил дорожный указатель автомобиль «Тойота Хайлендер», но спровоцировал его другой водитель.
«Водитель автомобиля "Шевроле Ланос", выезжая с второстепенной улицы Спартака на главную дорогу, не пропустил "Тойота Хайлендер", следовавший по Красной Сибири», — констатировал аварком.
После касательного удара внедорожник не устоял на проезжей части, выехал на обочину и повалил дорожный знак «Пешеходный переход». Пешеходов на перекрёстке в момент столкновения транспортных средств, к счастью, не оказалось, передаёт «АвтоБердск».
Одна из аварий случилась на Бориса Богаткова.
«Toyota Vista и троллейбус
По информации аваркомов, в «Тойоте» есть пострадавшие — пассажир женщина, сидевшая слева на переднем сиденье, ударилась головой, её увезли на скорой.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus