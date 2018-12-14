Автомобиль въехал в столб на Бердском шоссе недалеко от «Гиганта»
Еще одна машина перегородила полосу рядом с обочиной
Утром 14 декабря на Бердском шоссе столкнулись два автомобиля — один въехал в столб, другой остался стоять на полосе возле обочины.
Очевидцы заметили автомобили ещё несколько часов назад — об этом свидетельствуют фотографии, которые выкладывали пользователи 2ГИС. Около 10 часов утра машины по-прежнему стоят на месте.
Подробности происшествия выясняются.
7 декабря из-за аварии на Бердском шоссе пробка растянулась на 4,5 км.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Евгением Кочкиным (1), скриншот 2ГИС (2,3)
Видео vk.com/control_chr54