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Автомобиль въехал в столб на Бердском шоссе недалеко от «Гиганта»

Еще одна машина перегородила полосу рядом с обочиной

Очевидцы сообщают, что авария случилась недалеко от «Гиганта»
Очевидцы сообщают, что авария случилась недалеко от «Гиганта»


Утром 14 декабря на Бердском шоссе столкнулись два автомобиля — один въехал в столб, другой остался стоять на полосе возле обочины.


Очевидцы заметили автомобили ещё несколько часов назад — об этом свидетельствуют фотографии, которые выкладывали пользователи 2ГИС. Около 10 часов утра машины по-прежнему стоят на месте.


Подробности происшествия выясняются.



Авария случилась между «Гигантом» и проспектом Строителей
Авария случилась между «Гигантом» и проспектом Строителей


Первые фото появились около 7:30 утра
Первые фото появились около 7:30 утра


7 декабря из-за аварии на Бердском шоссе пробка растянулась на 4,5 км.

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