Автомобиль въехал в столб на Бердском шоссе недалеко от «Гиганта»

Еще одна машина перегородила полосу рядом с обочиной

Очевидцы сообщают, что авария случилась недалеко от «Гиганта»





Утром 14 декабря на Бердском шоссе столкнулись два автомобиля — один въехал в столб, другой остался стоять на полосе возле обочины.





Очевидцы заметили автомобили ещё несколько часов назад — об этом свидетельствуют фотографии, которые выкладывали пользователи 2ГИС. Около 10 часов утра машины по-прежнему стоят на месте.





Подробности происшествия выясняются.









Авария случилась между «Гигантом» и проспектом Строителей





Первые фото появились около 7:30 утра





7 декабря из-за аварии на Бердском шоссе пробка растянулась на 4,5 км.