ГИБДД рассказала о травмах пострадавших в вечерней аварии на Ватутина
В ДТП на перекрёстке сошлись Toyota и Volkswagen Jetta
В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали подробности вечернего ДТП на Ватутина, в котором пострадали два человека.
Авария с участием Toyota Corona Premio и Volkswagen Jetta случилась возле дома
«Водитель <…> 1990 года рождения на автомобиле Toyota Corona Premio следовал по улице Тульской со стороны улицы Западной с левым поворотом на улицу Ватутина», — описали мгновения перед аварией в автоинспекции.
Второй участник аварии, по данным ГИБДД, ехал по Ватутина со стороны Пригородной в направлении Немировича-Данченко. На перекрёстке машины столкнулись.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказывали, что сообщение об этой аварии поступило в полицию 13 декабря в 20:20. По информации полиции, водитель машины, ехавший по Ватутина, врезался в бок второго авто.
Как уточнили сегодня утром в региональном Управлении ГИБДД, в аварии пострадали 30-летний водитель «Фольксвагена» и его 35-летний пассажир. У водителя врачи обнаружили перелом левой ключицы со смещением, а у пассажира — перелом правого бедра.
На месте работали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы — они доставали пострадавших из авто, сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Управлением ГИБДД по Новосибирской области