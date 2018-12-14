ГИБДД рассказала о травмах пострадавших в вечерней аварии на Ватутина

В ДТП на перекрёстке сошлись Toyota и Volkswagen Jetta

Авария случилась вчера в девятом часу вечера на перекрёстке Ватутина и Тульской

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали подробности вечернего ДТП на Ватутина, в котором пострадали два человека.







Авария с участием Toyota Corona Premio и Volkswagen Jetta случилась возле дома № 85 — на перекрёстке с улицей Тульской, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областного Управления ГИБДД.





«Водитель <…> 1990 года рождения на автомобиле Toyota Corona Premio следовал по улице Тульской со стороны улицы Западной с левым поворотом на улицу Ватутина», — описали мгновения перед аварией в автоинспекции.





Второй участник аварии, по данным ГИБДД, ехал по Ватутина со стороны Пригородной в направлении Немировича-Данченко. На перекрёстке машины столкнулись.





Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказывали, что сообщение об этой аварии поступило в полицию 13 декабря в 20:20. По информации полиции, водитель машины, ехавший по Ватутина, врезался в бок второго авто.







Как уточнили сегодня утром в региональном Управлении ГИБДД, в аварии пострадали 30-летний водитель «Фольксвагена» и его 35-летний пассажир. У водителя врачи обнаружили перелом левой ключицы со смещением, а у пассажира — перелом правого бедра.





На месте работали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы — они доставали пострадавших из авто, сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте».







В ДТП на перекрёстке сошлись Volkswagen Jetta и Toyota Corona Premio



