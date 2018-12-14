Застрявшая на Авиастроителей фура парализовала движение по оживлённому перекрёстку

Большегруз чуть не снёс остановку и врезался в сугроб на обочине

Из-за застрявшей фуры автомобили встали в глухую пробку





Утром 14 декабря фура парализовала движение по улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска.





Информацию об аварии в редакцию НГС сообщил читатель Андрей Пивнев.





«Фура выехала на полосу встречного движения на улице Авиастроителей и чуть не въехала в остановочный павильон остановки "Поликлиника". Ехала она со стороны улицы Учительская», — сообщил в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.





По его словам, застрявшую фуру пытались вытащить с помощью другого грузовика, но буксировочный трос порвался.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас движение по улице Авиастроителей и 25 лет Октября полностью парализовано. В целом уровень пробок в городе оценивается в 9 баллов.





Скорость машин в потоке не превышает 5 км/ч





Вечером 13 декабря на улице Ватутина столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали два человека.

