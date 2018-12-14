Застрявшая на Авиастроителей фура парализовала движение по оживлённому перекрёстку
Большегруз чуть не снёс остановку и врезался в сугроб на обочине
Утром 14 декабря фура парализовала движение по улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска.
Информацию об аварии в редакцию НГС сообщил читатель Андрей Пивнев.
«Фура выехала на полосу встречного движения на улице Авиастроителей и чуть не въехала в остановочный павильон остановки "Поликлиника". Ехала она со стороны улицы Учительская», — сообщил в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.
По его словам, застрявшую фуру пытались вытащить с помощью другого грузовика, но буксировочный трос порвался.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас движение по улице Авиастроителей и 25 лет Октября полностью парализовано. В целом уровень пробок в городе оценивается в 9 баллов.
Вечером 13 декабря на улице Ватутина столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали два человека.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем Андреем Пивневым (1), скриншот yandex.ru/maps (2)