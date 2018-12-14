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Новосибирца задержали в хабаровском аэропорту за дебош на борту самолёта

В отношении сибиряка составили два административных протокола

Медэкспертиза подтвердила, что новосибирец был в алкогольном опьянении
Медэкспертиза подтвердила, что новосибирец был в алкогольном опьянении


На борту самолёта, вылетавшего из Хабаровска в Новосибирск, задержали 54-летнего новосибирца — он устроил дебош прямо в салоне самолёта.

Информация об этом появилась на сайте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральном округу.


«В полицию с интервалом в один час поступили сообщения от руководителей полетов о том, что на борту готовящихся к вылету самолетов сообщением Хабаровск — Новосибирск и Хабаровск — Красноярск находятся граждане в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушают общественный порядок», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Полицейские сняли новосибирца с рейса и доставили его в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что сибиряк был в алкогольном опьянении.

Сейчас по факту случившегося составлены протоколы по делам об административных правонарушениях по статьям 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).


В марте этого года новосибирские транспортные полицейские задержали мужчину, устроившего в зоне досмотра аэропорта Толмачёво дебош, — он оскорбил сотрудника полиции и приставал к пассажирам.

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