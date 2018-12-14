На новогодних каникулах в Новосибирске изменится расписание пригородных электричек
Два поезда отменят из-за снижения пассажиропотока
С 30 декабря по 8 января в Новосибирской области меняется расписание пригородных электричек. Они будут ходить по расписанию выходного дня.
«30 и 31 декабря 2018 года, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2019 года пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. 29 декабря 2018 года – по графику пятницы», — сообщает пресс-служба компании «Экспресс-пригород».
Кроме того, из-за снижения пассажиропотока вечером 31 декабря отменяется поезд «Новосибирск-Главный – Коченево», который отправляется из Новосибирска в 21:24. Также отменяется поезд «Жеребцово – Новосибирск-Главный», который обычно отправляется со станции Жеребцово в 5:33.
Напомним, что с 9 декабря вступил в силу новый график движения электропоездов.
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Александра Трофименко
Фото Густаво Зырянова