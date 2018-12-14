Нападающий Егор Миловзоров вернулся в ХК «Сибирь»
Форвард сыграл за новосибирский клуб 237 матчей
В хоккейный клуб «Сибирь» перешёл 31-летний нападающий Егор Миловзоров. До этого он играл за екатеринбургский «Автомобилист».
Хоккеист играл за «Сибирь» с 2005 по 2010 годы. «Затем в его карьере были "Динамо" (Москва), "Югра" и "Нефтехимик", за который Егор провел шесть сезонов», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
В конце сезона 2013/2014 нападающий переходил в «Ак Барс», затем снова возвращался в нижнекамский «Нефтихимик». В сезоне 2016/2017 форвард играл за «Сибирь», а летом 2017 года перебрался в Екатеринбург, где находился по настоящее время.
За время игры в ХК «Сибирь» Егор Миловзоров провёл 237 матчей.
В конце ноября хоккейный клуб «Сибирь» обзавёлся новым 26-летним форвардом из США Шейном Принсом.
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Александра Трофименко
Фото Павла Лисицына (РИА Новости)