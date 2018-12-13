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На Ватутина столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

На месте работала скорая помощь

Легковушка не уступила дорогу БМВ
Легковушка не уступила дорогу БМВ


Вечером 13 декабря на улице Ватутина столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали два человека.


Аварию заметил корреспондент НГС. «Две иномарки столкнулись на Ватутина, не доезжая до пересечения с Немировича. Тут неподалёку от храма. На месте стоит машина ДПС и скорая помощь», — рассказал он.


«В 20:20 поступило сообщение о том, что водитель легкового автомобиля <…> выезжал с улицы Тульской по второстепенной дороге, не уступил дорогу БМВ, которая двигалась по Ватутина. Произошло столкновение. В результате БМВ въехала в бок легковушки. Пострадали два пассажира из легкового автомобиля», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Более подробную информацию об аварии корреспонденту НГС обещали уточнить позже.


Сегодня утром на трассе под Новосибирском автомобиль «Лада Приора» сбил переходившую дорогу женщину — от полученных травм она скончалась на месте.

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