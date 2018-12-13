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Возле цирка поставили огромного зелёного слона и тигра с зеброй

Фигуры подсвечены и огорожены сеткой

Животные появились перед началом нового шоу
Животные появились перед началом нового шоу


В Новосибирске возле цирка появились три огромные фигуры зверей — тигра, слона и зебры.


Фигуры стоят за ограждением из сетки, их снизу подсвечивают светильники. На боку у зелёного слона написано «Circus in Italy». 


По информации на сайте цирка, с 15 декабря здесь начнутся гастроли итальянской труппы с новогодней программой.


Название труппы написано на боку у слона
Название труппы написано на боку у слона


Среди других рекламных акций в Новосибирске, которые сопровождались появлением больших фигур, была реклама компании сварка54.рф — её сотрудники в апреле 2017 года поставили на Станционной статую огромного дракона из запчастей и металла. А сеть ДНС известна своим большим зеленым человечком, из-за которого ей даже пришлось идти в суд.

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