Возле цирка поставили огромного зелёного слона и тигра с зеброй
Фигуры подсвечены и огорожены сеткой
В Новосибирске возле цирка появились три огромные фигуры зверей — тигра, слона и зебры.
Фигуры стоят за ограждением из сетки, их снизу подсвечивают светильники. На боку у зелёного слона написано «Circus in Italy».
По информации на сайте цирка, с 15 декабря здесь начнутся гастроли итальянской труппы с новогодней программой.
Среди других рекламных акций в Новосибирске, которые сопровождались появлением больших фигур, была реклама компании сварка54.рф — её сотрудники в апреле 2017 года поставили на Станционной статую огромного дракона из запчастей и металла. А сеть ДНС известна своим большим зеленым человечком, из-за которого ей даже пришлось идти в суд.
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Елена Громкова
Фото Анны Богдановой