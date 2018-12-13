Возле цирка поставили огромного зелёного слона и тигра с зеброй

Животные появились перед началом нового шоу





В Новосибирске возле цирка появились три огромные фигуры зверей — тигра, слона и зебры.





Фигуры стоят за ограждением из сетки, их снизу подсвечивают светильники. На боку у зелёного слона написано «Circus in Italy».





По информации на сайте цирка, с 15 декабря здесь начнутся гастроли итальянской труппы с новогодней программой.





Название труппы написано на боку у слона





Среди других рекламных акций в Новосибирске, которые сопровождались появлением больших фигур, была реклама компании сварка54.рф — её сотрудники в апреле 2017 года поставили на Станционной статую огромного дракона из запчастей и металла. А сеть ДНС известна своим большим зеленым человечком, из-за которого ей даже пришлось идти в суд.