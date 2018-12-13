«Если есть мозги — будет лидерство»: Путин рассказал школьникам, в какой науке Россия будет первой

Президент провёл открытый урок для школьников и учителей в Ярославле

Владимир Путин признался, что больше всего его интересуют генетика и искусственный интеллект
Владимир Путин признался, что больше всего его интересуют генетика и искусственный интеллект


Россия должна остаться первой в ядерной физике и космосе, а также захватывать лидерство в других областях науки. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая на форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле. Глава государства стал гостем открытого урока «Направление прорыва», он рассказал школьникам и педагогам, что нужно сделать, чтобы быть рентабельным профи.


Особое внимание Путин уделил технической революции: задача страны, по словам президента, — сохранить лидерство там, где уже оно есть.


— Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то мы сохраним лидерство в космосе, ядерной энергетике и приобретем новые позиции, — отметил Владимир Путин. — Не просто прыгнем в вагон уходящего поезда, а будем первыми.


Из современных отраслей его лично больше всего захватывают генетика и искусственный интеллект. Президент также добавил, что успех на 90 процентов зависит от того, насколько человек в него вкладывается:


— Каждый человек должен индивидуально понимать, что 90 процентов успеха зависит от него лично. Поддержкой пользоваться надо, но каждый должен сам искать свой путь в жизни и брать судьбу в собственные руки. Иначе нам удачи не видать, только личная инициатива и напряженная работа над собой, — отметил Путин.


Выступая, президент также заявил, что нужно озаботиться правовой защитой для граждан, которые работают удаленно в интернете:


— Мы вступаем в век цифровой революции, цифровой технологии. На этой базе развиваются искусственный интеллект, беспилотный транспорт. На базе биологии и генетики развивается медицина, растет продолжительность жизни — во всем мире, даже в совсем развивающихся странах. Всё это приводит к изменению жизни людей, всё больше людей работают неполную рабочую неделю и на удаленке. Нужно же обеспечить их права. Это до сих пор не отрегулировано на законодательном уровне.


Говоря о своем образовании, Владимир Путин заявил, что выбирал профессию долго (он окончил юридический факультет Ленинградского университета. — Прим. ред.). А вот профессию президента не выбирал вообще.


— Я не выбирал профессию президента. Если захотите, я расскажу, как это случилось — на финальных стадиях. Президентом может быть человек любой профессии, — сказал Путин. — Как правило, главами государства становятся люди с юридическим и экономическим образованием, погруженные в социум. Профессиональные навыки нужны и полезны, но, повторяю, человек с любой профессией может быть главой государства. Главное, что человек, когда выбирает вид деятельности, должен решить, готов ли он свою жизнь посвятить делу, которое избрал. И второе, как правило у врача, — не навреди. Не может быть хорошим врачом человек, который не сопереживает пациенту — он должен его любить и решать проблемы его, как свои собственные. В полной мере это относится к главам правительства и главам государств. И особенно важно быть порядочным человеком.


Открытый урок транслировался в школы по всей стране, его участниками в Ярославле также стали 500 школьников и педагогов по всей России. Наши коллеги с портала 76.ru ведут прямую трансляцию о визите Владимира Путина в Ярославль.


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