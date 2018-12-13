Милые собаки с непростой судьбой попали в календарь 2019 года

В календарь попали снимки 13 животных





Одиннадцатиклассница из новосибирского Академгородка Александра Волкова сделала 13 фотографий с собаками и кошками для календаря на 2019 год.





Девушка сделала снимки зверей с Базы реабилитации животных.





«Я волонтёр базы реабилитации и занимаюсь непосредственно поиском новых хозяев для животных. Для быстрого, успешного, эффективного пристройства животного необходима красивая фотография. Я приезжаю на базу реабилитации, фотографирую животных, и так в течение года накопились фотографии,13 лучших мы отобрали на этот календарь», — рассказала корреспонденту НГС Александра.





Одна собака попала на обложку, а 12 других животных, среди которых есть и кошки, — на страницы календаря. Среди животных на снимках есть и здоровые, и те, кто требует от новых хозяев больше внимания из-за инвалидности.





«База реабилитации — это такое место, куда попадают особенно искалеченные животные. В этом календаре на обложке стоит собачка Ирма, у которой нет лапки. Также там есть кот, у которого один глаз, щенок с одним глазом», — рассказала Александра.





Календарь уже напечатали тиражом 50 штук, всего планируется выпустить 100 экземпляров, продавать его будут на Базе реабилитации животных за 300 рублей.









Календари печатаются через фотошколу ZooM, отметила Александра Волкова





Формат календаря — А4





Фотографии сопровождены тематическими цитатами





Александра Волкова третий год подряд делает снимки для подобных календарей — каким был календарь в прошлом году, можно посмотреть здесь.