«Шкода» подняла цены на самую дешёвую модель — «Рапид»

Купить Skoda Rapid на автомате можно только за 850 тысяч

Базовая цена Rapid составляет 646 000 рублей





Компания Skoda подняла цены на свою самую доступную модель — лифтбэк Rapid. Стартовая стоимость не изменилась, но оснащенные комплектации подорожали.





«У нас новый прайс. Базовый автомобиль Rapid — 646 тысяч рублей, он так же и остался. Далее [повышение] в зависимости от комплектации, в среднем порядка 15–20 тысяч», — рассказали в отделе продаж новосибирского дилера Skoda «Альт Парк».





За 646 000 рублей предлагается минимально оснащенный Rapid на механике с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. В нём нет ни кондиционера, ни подогрева сидений.





Более оснащённый автомобиль на автомате с 110-сильным двигателем стоит уже 962 000 рублей — там есть кондиционер, подогрев сидений, электрозеркала с обогревом, аудиосистема, Bluetooth, система курсовой устойчивости, две подушки безопасности. Колесные диски штампованные, руль пластиковый без кнопок управления.





В максимальной версии с 1,4-литровым 125-сильным турбомотором и роботом Rapid стоит 1 068 000 рублей.





Накануне стало известно о повышении цен на самые популярные у новосибирцев машины от корейской Hyundai — седан Solaris и кроссовер Creta. Повышение стало уже не первым за последние месяцы.