«Шкода» подняла цены на самую дешёвую модель — «Рапид»

Купить Skoda Rapid на автомате можно только за 850 тысяч

Базовая цена Rapid составляет  646 000 рублей 
Базовая цена Rapid составляет 646 000 рублей 


Компания Skoda подняла цены на свою самую доступную модель — лифтбэк Rapid. Стартовая стоимость не изменилась, но оснащенные комплектации подорожали. 


«У нас новый прайс. Базовый автомобиль Rapid — 646 тысяч рублей, он так же и остался. Далее [повышение] в зависимости от комплектации, в среднем порядка 15–20 тысяч», — рассказали в отделе продаж новосибирского дилера Skoda «Альт Парк». 


За 646 000 рублей предлагается минимально оснащенный Rapid на механике с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. В нём нет ни кондиционера, ни подогрева сидений. 


Более оснащённый автомобиль на автомате с 110-сильным двигателем стоит уже 962 000 рублей — там есть кондиционер, подогрев сидений, электрозеркала с обогревом, аудиосистема, Bluetooth, система курсовой устойчивости, две подушки безопасности. Колесные диски штампованные, руль пластиковый без кнопок управления. 


В максимальной версии с 1,4-литровым 125-сильным турбомотором и роботом Rapid стоит 1 068 000 рублей. 


Накануне стало известно о повышении цен на самые популярные у новосибирцев машины от корейской Hyundai — седан Solaris и кроссовер Creta. Повышение стало уже не первым за последние месяцы

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