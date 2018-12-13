«Шкода» подняла цены на самую дешёвую модель — «Рапид»
Купить Skoda Rapid на автомате можно только за 850 тысяч
Компания Skoda подняла цены на свою самую доступную модель — лифтбэк Rapid. Стартовая стоимость не изменилась, но оснащенные комплектации подорожали.
«У нас новый прайс. Базовый автомобиль Rapid — 646 тысяч рублей, он так же и остался. Далее [повышение] в зависимости от комплектации, в среднем порядка 15–20 тысяч», — рассказали в отделе продаж новосибирского дилера Skoda «Альт Парк».
За
Более оснащённый автомобиль на автомате с 110-сильным двигателем стоит уже
В максимальной версии с 1,4-литровым 125-сильным турбомотором и роботом Rapid стоит
Накануне стало известно о повышении цен на самые популярные у новосибирцев машины от корейской Hyundai — седан Solaris и кроссовер Creta. Повышение стало уже не первым за последние месяцы.
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Дмитрий Косенко
Фото skoda-auto.com