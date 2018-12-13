Праздник на тротуарах: улицу Ленина оставят водителям на новогодние каникулы

Месяц назад решение было противоположным

В прошлом году в новогодние праздники улица Ленина была пешеходной





Власти приняли очередное решение по организации движения на улице Ленина в новогодние праздники — её оставят открытой для движения транспорта.







Об этом заявил мэр Анатолий Локоть во время заседания антитеррористической комиссии по подготовке к новогодним праздникам.





«Мы отказались, приняли решение окончательное, что делать этого не будем (включать часть улицы Ленина в территорию ледового городка). Таким образом, улица Ленина будет проезжей», — заявил мэр.







Месяц назад Локоть допускал возможность всё-таки закрыть движение по улице Ленина и провести там рождественскую ярмарку. До этого начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска объясняла, почему улицу Ленина всё-таки закроют — основная причина, по её словам, в том, что закрытый проезд помешает бизнесу.

Должна ли быть улица Ленина пешеходной на новогодних праздниках?





Должна ли быть улица Ленина пешеходной на новогодних праздниках?

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В городе и так пробки — нельзя закрывать улицы даже на праздники

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