Праздник на тротуарах: улицу Ленина оставят водителям на новогодние каникулы
Месяц назад решение было противоположным
Власти приняли очередное решение по организации движения на улице Ленина в новогодние праздники — её оставят открытой для движения транспорта.
Об этом заявил мэр Анатолий Локоть во время заседания антитеррористической комиссии по подготовке к новогодним праздникам.
«Мы отказались, приняли решение окончательное, что делать этого не будем (включать часть улицы Ленина в территорию ледового городка). Таким образом, улица Ленина будет проезжей», — заявил мэр.
Месяц назад Локоть допускал возможность всё-таки закрыть движение по улице Ленина и провести там рождественскую ярмарку. До этого начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска объясняла, почему улицу Ленина всё-таки закроют — основная причина, по её словам, в том, что закрытый проезд помешает бизнесу.
Должна ли быть улица Ленина пешеходной на новогодних праздниках?
Должна ли быть улица Ленина пешеходной на новогодних праздниках?
- Пусть будет пешеходной — гулять с друзьями и семьёй
- В городе и так пробки — нельзя закрывать улицы даже на праздники
- Мне всё равно — я не люблю гулять в центре
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой