Ещё 13 турникетов: новосибирские трамваи получат новую систему оплаты проезда

Для них подобрали маршруты, где мало пассажиров

По итогам тестирования турникетов в трамваях власти не отказались от идеи их внедрить
По итогам тестирования турникетов в трамваях власти не отказались от идеи их внедрить


В новосибирских трамваях появятся новые турникеты для оплаты проезда — до конца года бескондукторную систему внедрят ещё в десятке вагонов.


По информации мэрии, МКП «Горэлектротранспорт» оснастит бескондукторной системой оплаты проезда 13 трамвайных вагонов — их поставят на маршруты с небольшим пассажиропотоком и более высокой себестоимостью перевозки пассажиров по сравнению с другими маршрутами.


В декабре прошлого года «вертушки» появились в трамвае № 8 («микрорайон "Чистая Слобода"» –«ТЭЦ-2») — их тестировали меньше месяца. Затем с 9 января по 16 октября систему обкатали на маршруте № 3 («Молкомбинат» — станция метро «Площадь Маркса»). Начиная с 17 октября турникеты испытываются на маршруте № 9 («Молкомбинат» — «ТЭЦ-2»).


После установки турникетов в первых трамваях на них начали жаловаться не только пассажиры, но и работники Горэлектротранспорта. Вагоновожатую Марину Белову даже лишили премии за жалобы в сюжете новосибирского ТВ — за нарушение трудовой дисциплины. После вмешательства мэра Анатолия Локтя премию ей вернули.

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