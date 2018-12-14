Ещё 13 турникетов: новосибирские трамваи получат новую систему оплаты проезда
Для них подобрали маршруты, где мало пассажиров
В новосибирских трамваях появятся новые турникеты для оплаты проезда — до конца года бескондукторную систему внедрят ещё в десятке вагонов.
По информации мэрии, МКП «Горэлектротранспорт» оснастит бескондукторной системой оплаты проезда 13 трамвайных вагонов — их поставят на маршруты с небольшим пассажиропотоком и более высокой себестоимостью перевозки пассажиров по сравнению с другими маршрутами.
В декабре прошлого года «вертушки» появились в трамвае
После установки турникетов в первых трамваях на них начали жаловаться не только пассажиры, но и работники Горэлектротранспорта. Вагоновожатую Марину Белову даже лишили премии за жалобы в сюжете новосибирского ТВ — за нарушение трудовой дисциплины. После вмешательства мэра Анатолия Локтя премию ей вернули.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова