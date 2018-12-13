Новосибирцы вошли в тройку главных пожирателей пельменей в России

А вот сосиски и курицу здесь едят меньше, чем в других регионах

Пельмени новосибирцы готовы есть не только дома, но и в ресторанах





Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group подсчитал, какие продукты чаще всего покупают жители разных регионов России. Новосибирская область попала в число лидеров по одной из категорий.







Исследование X5 касалось поведения покупателей сети «Пятёрочка», которая сейчас работает уже в 64 регионах России и в целом предлагает покупателям примерно одинаковый ассортимент и выкладку товаров во всех из них.







Всего, как сообщили в X5, было проанализировано 3,7 миллиарда чеков — на основе обезличенных данных о составе и сумме покупок специалисты компании попытались сформулировать основные цели посещения магазинов.







Чаще всего покупатели посещают магазины вечером, поэтому аналитики Х5 отдельно проанализировали, что покупают в это время суток.





Одним из самых часто встречающихся продуктов в вечерней корзине стали пельмени, и Новосибирская область попала в тройку регионов, где эта категория товаров встречается чаще всего (3,5% от общей суммы чеков).





Опередили Новосибирск только Алтайский край (4,6%) и Ярославская область (3,6%).







Среди других продуктов, которые чаще всего встречаются в вечерних закупках, аналитики X5 отметили сосиски и курятину. В этих категориях Новосибирская область не попала даже в первую десятку. Лидером по покупкам курятины стала Чувашия, а сосиски чаще всего покупают в Ярославской области, сообщили в X5.







Пельмени популярны не только у покупателей «Пятерочки», разные вариации этого блюда активно используются и рестораторами. Так, в ноябре заработало заведение «Димсам бао», которое предлагает паровые китайские пельмени.