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Онкологический диспансер поменял главного врача — им стал бывший глава минздрава

Олега Иванинского назначили сегодня

Олег Иванинский (на фото справа) уже руководил онкодиспансером с 2011 по 2014 годы
Олег Иванинский (на фото справа) уже руководил онкодиспансером с 2011 по 2014 годы

Бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский возглавил онкологический диспансер — такое решение приняла 13 декабря комиссия при губернаторе.


«Комиссия состоялась только что буквально. Согласовали моё назначение главным врачом Новосибирского областного онкологического диспансера. С завтрашнего дня я главный врач областного онкодиспансера, обратно домой вернусь — я работал с 2011-й по 2014-й, я оттуда ушёл на должность министра [здравоохранения]», — рассказал корреспонденту НГС Олег Иванинский.


Он потерял должность главы министерства 27 сентября 2018 года — вместо него минздравом стал руководить трансфузиолог, бывший главный врач Новосибирского центра крови Константин Хальзов. Онкологическим диспансером же руководил Владимир Войцицкий — его дальнейшие планы пока неизвестны. 


В ноябре Новосибирск оказался в центре скандала со строительством онкологического центра: губернатор Андрей Травников заявил, что работа над новым онкоцентром приостановлена


Онкобольные и семьи пациентов возмутились этой новостью, ведь центр обещают построить уже 10 лет. После публикаций на НГС, в том числе колонки журналиста Дарьи Януш, проходившей лечение от рака, новый министр здравоохранения объявил, что это лишь временная мера: проект онкоцентра в Новосибирске заморожен ненадолго — сейчас идёт пересмотр концепции новой больницы. 

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