Новосибирца отправили в СИЗО за драку с сотрудником службы судебных приставов

Задержанному предстоит провести в СИЗО два месяца





Дзержинский районный суд Новосибирска отправил под стражу новосибирца, которого обвиняют в избиении сотрудника службы судебных приставов.







Ходатайство об аресте обвиняемого суд рассмотрел на этой неделе.







«Мужчине 1997 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — сообщили в Дзержинском районном суде.







В суде уточнили, что задержанного обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). По данным суда, происшествие случилось в Дзержинском районе. Точное место инцидента не называется. Потерпевшим по делу проходит сотрудник службы судебных приставов Новосибирской области.







В пресс-службе областного УФССП корреспонденту НГС сообщили, что пока не могут предоставить официальные комментарии по этому поводу.







По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудник службы судебных приставов в момент происшествия не был при исполнении, а участники конфликта раньше не были знакомы друг с другом.







Как рассказали в полиции, инцидент произошёл 30 ноября: сотрудник ФССП и его оппонент поссорились на улице. Из-за чего начался конфликт, в пресс-службе полиции уточнить не смогли, но пояснили, что ранее судимый за разбой и угон мужчина начал бить второго руками и ногами.





В итоге пострадавший попал в больницу с травмой головы. Его оппонента полицейские задержали спустя 10 дней после конфликта.







Ранее в Новосибирске пошёл под суд житель Калининского района, напугавший обнажённой шашкой судебных приставов, которые пришли выселять его из квартиры.

