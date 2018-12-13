Новосибирца отправили в СИЗО за драку с сотрудником службы судебных приставов
Драка произошла в Дзержинском районе города
Дзержинский районный суд Новосибирска отправил под стражу новосибирца, которого обвиняют в избиении сотрудника службы судебных приставов.
Ходатайство об аресте обвиняемого суд рассмотрел на этой неделе.
«Мужчине 1997 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — сообщили в Дзержинском районном суде.
В суде уточнили, что задержанного обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). По данным суда, происшествие случилось в Дзержинском районе. Точное место инцидента не называется. Потерпевшим по делу проходит сотрудник службы судебных приставов Новосибирской области.
В пресс-службе областного УФССП корреспонденту НГС сообщили, что пока не могут предоставить официальные комментарии по этому поводу.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудник службы судебных приставов в момент происшествия не был при исполнении, а участники конфликта раньше не были знакомы друг с другом.
Как рассказали в полиции, инцидент произошёл 30 ноября: сотрудник ФССП и его оппонент поссорились на улице. Из-за чего начался конфликт, в пресс-службе полиции уточнить не смогли, но пояснили, что ранее судимый за разбой и угон мужчина начал бить второго руками и ногами.
В итоге пострадавший попал в больницу с травмой головы. Его оппонента полицейские задержали спустя 10 дней после конфликта.
Ранее в Новосибирске пошёл под суд житель Калининского района, напугавший обнажённой шашкой судебных приставов, которые пришли выселять его из квартиры.
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Ольга Хмелевская
Фото архив НГС