Студентов заставили пройти тест с вопросами о выборах, протестах, сексе и боге

Студентов, аспирантов и молодых преподавателей СГУПС заставили пройти тест об отношении к вузу, жизни и происходящему в стране





Студентов, аспирантов и молодых преподавателей Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) обязали пройти анонимный тест почти из двух сотен вопросов — их спросили о выборах, патриотизме, сексе и боге. Также в опросе пункты об отношении к коррупции, проституции и желании уехать из России.





О тесте корреспонденту НГС сообщил один из студентов вуза, получивший из профкома ссылку на электронную форму опроса.







«Сказали, что это надо для университета. Декан поставил задачу перед профкомом, а те разослали тест по студентам. И пояснили, что от каждой группы факультета надо, чтобы ответили хотя бы человек десять. И чтобы сделали скрины для отчетности. А если не выполним квоту, могут заставить заполнять прямо во время занятий», — рассказал корреспонденту НГС студент, пожелавший остаться неназванным.







Онлайн-тест, который получил от студента СГУПС корреспондент НГС, состоит почти из 200 вопросов, среди которых наряду с пунктами о качестве обучения и досуга в вузе достаточно много вопросов, касающихся политики — выборов, политических предпочтений, отношения к протестам, патриотизму, взяткам, желанию жить в другой стране, свободе и независимости. Авторов теста интересовало также, как студенты относятся к любви, сексу, вере в бога и по какому принципу выбирают и покупают дешёвые и дорогие товары.





Начинается опрос вполне обыденно: с вопросов о вузе и отношению к учёбе, но очень скоро авторы теста переходят на совершенно иные темы





Онлайн-тест, который разослали по всем транспортным вузам страны, состоит почти из 200 пунктов





Также из теста следовало, что распространяется он среди студентов и преподавателей только транспортных вузов России. Среди списка, который был в этой же онлайн-форме, из 19 таких вузов новосибирских было два: СГУПС и Сибирский государственный университет водного транспорта.







В СГУПС корреспонденту НГС подтвердили, что тест рассылается по всем транспортным вузам страны, и пояснили, что опрос подготовлен Министерством транспорта России и Московским институтом инженеров транспорта.







«Проводится социальное исследование по теме "Стратегия молодёжной политики транспортных вузов". Цель — изучение мнения студентов этих вузов о молодёжной политике вузов и совершенствование основных направлений образовательной деятельности и воспитательной работы в современных условиях с учётом профессиональной специфики. Проводится [анкетирование] в свободной форме: ребята дистанционно заходят на адрес, который указан в анкете. Могут из дома, в свободное время. <…> Надо пройти, чтобы [заказчикам опроса] понимать молодёжное восприятие жизни, чтобы правильно выстраивать молодёжную политику и развиваться в ногу со временем. То есть здесь никаких страшных вещей нет», — пояснили в отделе по связям с общественностью СГУПС.







В начале этого года СГУПС попал в ленту новостей НГС с историей об уголовном деле против преподавателя вуза, которого заподозрили в торговле оценками.