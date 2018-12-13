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Следователи рассказали подробности жестокого убийства под Новосибирском — подозреваемых уже поймали

Накануне подо льдом реки в пригороде нашли труп мужчины

Подозреваемые в убийстве задержаны
Подозреваемые в убийстве задержаны


Следователи СК России по Новосибирской области рассказали, что подозреваемые в жестоком убийстве под Новосибирском задержаны.


Накануне спасатели Бердского поисково-спасательного отряда достали из реки Шипуниха в Искитимском районе Новосибирской области тело мужчины. По факту обнаружения тела новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).


«Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ранее судимы за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Личность погибшего установлена, но разглашать какую-либо информацию об этом мы не можем», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, отказавшись даже назвать число задержанных. 


Анонимный источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что к телу мужчины были привязаны кирпичи, которые удерживали его на дне реки. Также, по его информации, преступление было совершено осенью. Погибшему было 34 года. 


На прошлой неделе возле 9-этажного общежития в Центральном районе Новосибирска нашли мёртвого мужчину

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