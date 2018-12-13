Следователи рассказали подробности жестокого убийства под Новосибирском — подозреваемых уже поймали
Накануне подо льдом реки в пригороде нашли труп мужчины
Следователи СК России по Новосибирской области рассказали, что подозреваемые в жестоком убийстве под Новосибирском задержаны.
Накануне спасатели Бердского поисково-спасательного отряда достали из реки Шипуниха в Искитимском районе Новосибирской области тело мужчины. По факту обнаружения тела новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ранее судимы за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Личность погибшего установлена, но разглашать какую-либо информацию об этом мы не можем», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, отказавшись даже назвать число задержанных.
Анонимный источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что к телу мужчины были привязаны кирпичи, которые удерживали его на дне реки. Также, по его информации, преступление было совершено осенью. Погибшему было 34 года.
На прошлой неделе возле 9-этажного общежития в Центральном районе Новосибирска нашли мёртвого мужчину.
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Александр Сильченко
Фото Андрея Стенина (РИА Новости)