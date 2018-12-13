подробности

В районе Обской девять домов оставят без тепла из-за аварии

Кроме того, из-за ремонта машины отправляют в объезд улицы Закавказской

Отключение тепла запланировано на завтра. Фото из архива
Отключение тепла запланировано на завтра. Фото из архива


Завтра, 14 декабря, в Новосибирске в районе улиц Закавказская и Обская без тепла останутся 9 домов.


Кроме того, на Закавказской в районе дома Обская, 72 перекрыли движение.


«Изменения движения вызваны ремонтными работами на теплосетях: 14 декабря "Новосибирская теплосетевая компания" проведет замену дефектного участка на трубопроводе диаметром 100 мм и выполнит ремонт запорной арматуры. 


Для проведения работ 14 декабря с 10:00 до 16:00 в 9 жилых домах и 1 прочем объекте по улице Обская и Бердский переулок будет отключено теплоснабжение», — рассказали в пресс-службе компании СГК.


Движение транспорта по Закавказской на время ремонта теплосетей организовано в объезд по соседним улицам, благоустройство и нормальная схема движения будут восстановлены до 19 декабря.


Коммунальщики просят водителей быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной дорожной разметкой.


Накануне 12 декабря,  в третий раз за месяц отключили отопление в домах в Центральном районе Новосибирска.

Прочтений: 373

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено