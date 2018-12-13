В районе Обской девять домов оставят без тепла из-за аварии

Кроме того, из-за ремонта машины отправляют в объезд улицы Закавказской

Отключение тепла запланировано на завтра. Фото из архива





Завтра, 14 декабря, в Новосибирске в районе улиц Закавказская и Обская без тепла останутся 9 домов.







Кроме того, на Закавказской в районе дома Обская, 72 перекрыли движение.





«Изменения движения вызваны ремонтными работами на теплосетях: 14 декабря "Новосибирская теплосетевая компания" проведет замену дефектного участка на трубопроводе диаметром 100 мм и выполнит ремонт запорной арматуры.





Для проведения работ 14 декабря с 10:00 до 16:00 в 9 жилых домах и 1 прочем объекте по улице Обская и Бердский переулок будет отключено теплоснабжение», — рассказали в пресс-службе компании СГК.





Движение транспорта по Закавказской на время ремонта теплосетей организовано в объезд по соседним улицам, благоустройство и нормальная схема движения будут восстановлены до 19 декабря.





Коммунальщики просят водителей быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной дорожной разметкой.





Накануне 12 декабря, в третий раз за месяц отключили отопление в домах в Центральном районе Новосибирска.