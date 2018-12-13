Переходим на джипы: новосибирцы полюбили подержанные Lexus RX и Honda CR-V

В премиальном сегменте Lexus RX оказался в числе подержанных машин, продажи которых показали резкий рост





Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области в ноябре этого года выросли на 6,5% по сравнению с ноябрём 2017 года. Всего за месяц было перепродано 11 220 машин против 10 540 авто в прошлом году.





«На первом месте находится Toyota c 2960 перепроданными автомобилями, на втором — LADA с 1420 автомобилями, на третьем — Nissan с 1350 автомобилями», — сообщил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





В топ-10 самых популярных моделей вошли Toyota Corolla (515 штук), Toyota Camry (270 штук), Honda CR-V (230 штук). Последняя модель показала рост продаж сразу на 27,8%. Также хорошим спросом пользовалась Honda Fit — 155 штук, рост на 40,9%. В премиальном сегменте лидер Lexus RX — 165 штук, рост на 10%.





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