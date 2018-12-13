Из реки под Новосибирском достали тело жертвы жестокого убийства

Следователи завели по факту случившегося уголовное дело

Чтобы добраться до тела, спасателям пришлось распилить лёд на замёрзшей реке
Чтобы добраться до тела, спасателям пришлось распилить лёд на замёрзшей реке


Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда достали из реки Шипуниха в Искитимском районе Новосибирской области тело мужчины.


По информации спасателей, поисковые мероприятия проводились по заявке правоохранительных органов.


«12 декабря в 10:00 спасатели выехали на поисковые работы. Тело было найдено и доставлено на поверхность. <…> Река неглубокая, около 1,5–2 метров. Водолазы работали подо льдом», — рассказали корреспонденту НГС в Бердском поисково-спасательном отряде.


По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, сейчас по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.


«По факту обнаружения тела мужчины на дне реки Шипуниха в районе поселка Листвянка Искитимского района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые установлены, в настоящее время с ними проводятся следственные действия, подробности расследования в настоящее время не раскрываем», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.


Анонимный источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что к телу мужчины были привязаны кирпичи, которые удерживали его на дне реки.


На прошлой неделе возле 9-этажного общежития в Центральном районе Новосибирска нашли мёртвого мужчину

Прочтений: 16002

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