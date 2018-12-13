Из реки под Новосибирском достали тело жертвы жестокого убийства

Чтобы добраться до тела, спасателям пришлось распилить лёд на замёрзшей реке





Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда достали из реки Шипуниха в Искитимском районе Новосибирской области тело мужчины.





По информации спасателей, поисковые мероприятия проводились по заявке правоохранительных органов.





«12 декабря в 10:00 спасатели выехали на поисковые работы. Тело было найдено и доставлено на поверхность. <…> Река неглубокая, около 1,5–2 метров. Водолазы работали подо льдом», — рассказали корреспонденту НГС в Бердском поисково-спасательном отряде.





По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, сейчас по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.





«По факту обнаружения тела мужчины на дне реки Шипуниха в районе поселка Листвянка Искитимского района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые установлены, в настоящее время с ними проводятся следственные действия, подробности расследования в настоящее время не раскрываем», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.





Анонимный источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что к телу мужчины были привязаны кирпичи, которые удерживали его на дне реки.



На прошлой неделе возле 9-этажного общежития в Центральном районе Новосибирска нашли мёртвого мужчину.