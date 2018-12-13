На месте старых бараков на Кубовой построили 10-этажку

Для строительства расселили более 50 семей

В новом доме 10 этажей и 240 квартир
В новом доме 10 этажей и 240 квартир


На месте бараков на улице Аренского появился новый кирпичный дом — разрешение на ввод 10-этажки на Кубовой, 1 стр. ГК «Стрижи» получила в середине ноября, 13 декабря владельцам начали передавать ключи.


На каждом этаже по 8 квартир, в основном это небольшие студии и 1-комнатные
На каждом этаже по 8 квартир, в основном это небольшие студии и 1-комнатные


Дом стал первой очередью строительства комплекса «Солнечные часы». В проектной декларации проекта указано, что в 3-подъездном доме 240 квартир площадью от 20,5 до 71,5 кв. м, по 8 квартир на этаже. Большая часть квартир в доме — студии и однокомнатные, в продаже остаётся ещё 37 квартир. Самая дешёвая студия стоит 1,56 миллиона рублей, «трёшки» площадью 70,2 кв. м можно купить за 4,26–4,3 миллиона рублей.


13 декабря владельцам начали передавать ключи от квартир
13 декабря владельцам начали передавать ключи от квартир


Нежилых помещений в здании не предусмотрено, все этажи дома жилые, а парковки расположены перед ним.


Гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский подчеркнул, что дом сдали на 1,5 месяца раньше срока. Он стал одной из первых новостроек в стране, которую построили по новым правилам развития застроенных территорий: теперь застройщики могут расселять и застраивать их поэтапно.


Для строительства снесли два аварийных дома, ещё один ждёт, когда выедет последняя семья
Для строительства снесли два аварийных дома, ещё один ждёт, когда выедет последняя семья


Для строительства здесь расселили более 50 семей, которые жили в деревянных бараках на улице Аренского, ещё примерно 30 семей компания планирует расселить для строительства следующих очередей комплекса.


Чтобы реализовать проект, застройщик расселил более 50 семей
Чтобы реализовать проект, застройщик расселил более 50 семей


Строительство следующих домов уже началось: по соседству с новостройкой строят 10-этажный и 5-этажный дома, после решения всех вопросов, связанных с расселением, начнётся строительство третьей очереди. К моменту завершения стройки, к 2022 году, здесь смогут жить около 4 тысяч человек, рассчитывает Белокобыльский. Тогда же должно завершиться благоустройство, изначальную концепцию которого в компании пересмотрели


По соседству уже строят следующую очередь комплекса — ещё два дома
По соседству уже строят следующую очередь комплекса — ещё два дома


«Благоустройство будет, когда будут введены все три очереди. Первая введена, вторую мы введём через год, над третьей мы начнём работать летом–осенью. Чтобы в финишном виде мы предъявили весь комплекс, [надо] где-то 2,5 года, — рассказал Игорь Белокобыльский. — Двор будет будто двухъярусным: будет базовое пространство и приподнятые на 50–60 см зоны, внутри которых будут озеленение и благоустройство, — они будут местом для скамеек и площадок для отдыха».


По планам компании, через несколько лет территория превратится в микрорайон единой застройки
По планам компании, через несколько лет территория превратится в микрорайон единой застройки


Помимо «Солнечных часов», ГК «Стрижи» в той же локации строит ЖК «Эволюция», а на «Родниках» — ЖК «Северная корона». Ближайший конкурент группы — компания «Энергомонтаж»: год назад она начала строить 7-й микрорайон

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