На месте старых бараков на Кубовой построили 10-этажку

В новом доме 10 этажей и 240 квартир





На месте бараков на улице Аренского появился новый кирпичный дом — разрешение на ввод 10-этажки на Кубовой, 1 стр. ГК «Стрижи» получила в середине ноября, 13 декабря владельцам начали передавать ключи.







На каждом этаже по 8 квартир, в основном это небольшие студии и 1-комнатные





Дом стал первой очередью строительства комплекса «Солнечные часы». В проектной декларации проекта указано, что в 3-подъездном доме 240 квартир площадью от 20,5 до 71,5 кв. м, по 8 квартир на этаже. Большая часть квартир в доме — студии и однокомнатные, в продаже остаётся ещё 37 квартир. Самая дешёвая студия стоит 1,56 миллиона рублей, «трёшки» площадью 70,2 кв. м можно купить за 4,26–4,3 миллиона рублей.







13 декабря владельцам начали передавать ключи от квартир





Нежилых помещений в здании не предусмотрено, все этажи дома жилые, а парковки расположены перед ним.







Гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский подчеркнул, что дом сдали на 1,5 месяца раньше срока. Он стал одной из первых новостроек в стране, которую построили по новым правилам развития застроенных территорий: теперь застройщики могут расселять и застраивать их поэтапно.







Для строительства снесли два аварийных дома, ещё один ждёт, когда выедет последняя семья





Для строительства здесь расселили более 50 семей, которые жили в деревянных бараках на улице Аренского, ещё примерно 30 семей компания планирует расселить для строительства следующих очередей комплекса.







Чтобы реализовать проект, застройщик расселил более 50 семей





Строительство следующих домов уже началось: по соседству с новостройкой строят 10-этажный и 5-этажный дома, после решения всех вопросов, связанных с расселением, начнётся строительство третьей очереди. К моменту завершения стройки, к 2022 году, здесь смогут жить около 4 тысяч человек, рассчитывает Белокобыльский. Тогда же должно завершиться благоустройство, изначальную концепцию которого в компании пересмотрели.







По соседству уже строят следующую очередь комплекса — ещё два дома





«Благоустройство будет, когда будут введены все три очереди. Первая введена, вторую мы введём через год, над третьей мы начнём работать летом–осенью. Чтобы в финишном виде мы предъявили весь комплекс, [надо] где-то 2,5 года, — рассказал Игорь Белокобыльский. — Двор будет будто двухъярусным: будет базовое пространство и приподнятые на 50–60 см зоны, внутри которых будут озеленение и благоустройство, — они будут местом для скамеек и площадок для отдыха».







По планам компании, через несколько лет территория превратится в микрорайон единой застройки





Помимо «Солнечных часов», ГК «Стрижи» в той же локации строит ЖК «Эволюция», а на «Родниках» — ЖК «Северная корона». Ближайший конкурент группы — компания «Энергомонтаж»: год назад она начала строить 7-й микрорайон.

