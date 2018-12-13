Новосибирцы сфотографировали в небе самую яркую за четыре года комету — большую и зелёную

Комету Виртанена сняли в ночь на 12 декабря





Сотрудники Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров и Евгений Тихонов сфотографировали комету Виртанена — самую яркую комету за 4 года.





На изображении, которое смонтировали из десятка снимков, комета представляет собой светящийся зеленоватый шар, у которого нет типичного для комет хвоста.





«То, что мы видим зелёное свечение — это говорит о том, что комета очень большая», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Никифоров.





Кома кометы — облако вокруг ядра кометы состоит изо льда и газа испарившегося с поверхности. Этот газ, который поднимается вместе льдинками, одновременно притягивается к комете и сдувается от неё.





«Солнечный ветер сдувает только лёгкий газ, он, как правило, синего цвета. Здесь мы видим такой цвет кометы, её структуру, что цвет зелёный. Если бы там присутствовали компоненты чисто голубоватого оттенка, то можно было говорить, что этот газ превратился бы в небольшой хвост», — уточнил Никифоров.





Он также пояснил, что если комету сфотографировать в горах, то хвост мог быть с большей вероятностью. Также может появиться возможность увидеть хвост, когда комета подлетит ближе к Солнцу.





Астрономы начали готовиться к съёмке днём 11 декабря — настраивали купол и телескопы, в этом им помогал ученик планетария. Вечером специалисты начали готовить фотоаппараты, которые должны были фотографировать комету, но во время съёмок они замёрзли. В обсерватории температура ниже, чем на улице, чтобы съёмкам не мешали тепловые волны.





В итоге комету снимали на ПЗС-матрицу, которая приспособлена работать в минусовых температурах. Съёмки начались накануне около 21:00, а закончились сегодня в 3:00.





В течение ночи астрономы измеряли яркость кометы на фоне других ярких звёзд — оказалось, что её яркость выше, чем указано в каталогах, — комета Виртанена 9-й величины, а не 9,5.









«Комета 13 декабря проходит свой перигелий, а 16 декабря пройдёт ближе всего к Земле — на расстоянии всего 0,078 а.е. (астрономических единиц. — Прим. ред.), в 30 раз дальше Луны. Комета Виртанена — ярчайшая комета за последние четыре года, в хороших условиях её можно наблюдать даже невооружённым глазом как слабое туманное пятнышко на границе созвездий Кит и Телец», — отмечается в сообщении Большого новосибирского планетария.





В эту пятницу, 14 декабря, для всех посетителей вечерних сеансов планетария с 17:30 до 20:00 будет работать телескоп, в который можно будет попытаться рассмотреть эту комету.





На прошлой неделе в небе над Новосибирском можно было наблюдать другое астрономическое явление — сближение Марса и Нептуна. 7 декабря новосибирец Денис Франчак смог сфотографировать планеты через телескоп.