подробности

Хоккей на оба города: Новосибирск может поделиться с Омском чемпионатом 2023 года

Эту инициативу прокомментировал губернатор Андрей Травников

Чтобы выразить своё отношение к ситуации, Андрей Травников вспомнил поговорку про сдохшую корову
Чтобы выразить своё отношение к ситуации, Андрей Травников вспомнил поговорку про сдохшую корову


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как относится к предложению провести Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года не только в Новосибирске, но и в Омске.


«Если эта инициатива продвигается, чтобы ускорить финансирование строительства новой арены в Омске, и для этого есть какие-то шансы, то такую инициативу, по моему мнению, стоит поддержать», — цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.


Глава региона напомнил, что из-за проблем с ареной хоккейные болельщики из Омска остались без домашних игр, и пока даже нет информации, когда вопрос будет решён.


«Наш давний и принципиальный соперник — команда "Авангард" — единственная в КХЛ оказалась в такой ситуации. Принцип "У соседа корова сдохла, значит у нас праздник" неприемлем для сибиряков. Если участие в чемпионате как-то сможет поспособствовать решению проблемы соседей — это здорово», — подчеркнул губернатор.


Накануне президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что Федерация хоккея России отправила письмо в IIHF с просьбой провести матчи предстоящего молодёжного чемпионата мира не только в Новосибирске, но и Омске.


Пока, по официальной информации, хоккейный турнир должен проходить в Новосибирске. В октябре Рене Фазель приезжал посмотреть, как город готовится к чемпионату. Власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и ледовой арены, на которой будут проходить игры, — закончить все работы нужно до конца июня 2022 года.


Сегодня Андрей Травников заявил, что к предстоящему чемпионату Новосибирск будет полностью готов в любом случае.

Прочтений: 3349

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (88)88
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено