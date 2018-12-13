Хоккей на оба города: Новосибирск может поделиться с Омском чемпионатом 2023 года

Чтобы выразить своё отношение к ситуации, Андрей Травников вспомнил поговорку про сдохшую корову





Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как относится к предложению провести Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года не только в Новосибирске, но и в Омске.







«Если эта инициатива продвигается, чтобы ускорить финансирование строительства новой арены в Омске, и для этого есть какие-то шансы, то такую инициативу, по моему мнению, стоит поддержать», — цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.







Глава региона напомнил, что из-за проблем с ареной хоккейные болельщики из Омска остались без домашних игр, и пока даже нет информации, когда вопрос будет решён.







«Наш давний и принципиальный соперник — команда "Авангард" — единственная в КХЛ оказалась в такой ситуации. Принцип "У соседа корова сдохла, значит у нас праздник" неприемлем для сибиряков. Если участие в чемпионате как-то сможет поспособствовать решению проблемы соседей — это здорово», — подчеркнул губернатор.







Накануне президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что Федерация хоккея России отправила письмо в IIHF с просьбой провести матчи предстоящего молодёжного чемпионата мира не только в Новосибирске, но и Омске.







Пока, по официальной информации, хоккейный турнир должен проходить в Новосибирске. В октябре Рене Фазель приезжал посмотреть, как город готовится к чемпионату. Власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и ледовой арены, на которой будут проходить игры, — закончить все работы нужно до конца июня 2022 года.







Сегодня Андрей Травников заявил, что к предстоящему чемпионату Новосибирск будет полностью готов в любом случае.

