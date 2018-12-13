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Сотни детей с винтовками пробежались на лыжах по лесу в Новосибирске

В этом году на кубок Анны Богалий приехали 500 юных биатлонистов

На кубке Анны Богалий соревнуются биатлонисты от 10 до 17 лет
На кубке Анны Богалий соревнуются биатлонисты от 10 до 17 лет


Сегодня в биатлонном комплексе Новосибирска начался первый этап международных соревнований «Кубок Анны Богалий – SKIMiR»


За призы олимпийской чемпионки поборются более 500 юных биатлонистов России и Казахстана. 


«В этом году мы стартуем в Новосибирске. <...> Сейчас заявлено 27 регионов [России] и команда из Казахстана. Мы ограничили количество участников из-за светового дня», — заявила накануне турнира Анна Богалий.


В следующем сезоне Анна Богалий планирует провести финал в Новосибирске
В следующем сезоне Анна Богалий планирует провести финал в Новосибирске


Первые участники прибыли в Новосибирск 11 декабря — старты на биатлонном комплексе пройдут до 16 декабря.


По словам Анны Богалий, большинство участников в этом году приехали из других регионов России
По словам Анны Богалий, большинство участников в этом году приехали из других регионов России


Ежегодно Кубок посещают именитые олимпийские чемпионы, но сейчас, пока идёт соревновательный сезон, известные биатлонисты не могут встретиться с начинающими спортсменами. Однако Анна Богалий пообещала, что на закрытие прилетит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. 


Справка: Анна Богалий — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете. Спортсменка родилась в посёлке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области. Впервые Кубок Анны Богалий SKIMiR прошёл в 2013 году в Новосибирске.


Сегодня вечером на НГС выйдет интервью Анны Богалий — знаменитая спортсменка рассказала, как воспитывают олимпийских чемпионов, и что нужно, чтобы российские спортсмены больше не имели проблем с допингом.


На этой неделе Новосибирск посетила ещё одна знаменитая спортсменка Алёна Заварзина. 11 декабря в Новосибирск принял эстафету огня Универсиады-2019 — бронзовый призёр Сочи Алёна Заварзина спустила факел с трассы на «Горском».

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