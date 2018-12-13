Сотни детей с винтовками пробежались на лыжах по лесу в Новосибирске

В этом году на кубок Анны Богалий приехали 500 юных биатлонистов

На кубке Анны Богалий соревнуются биатлонисты от 10 до 17 лет





Сегодня в биатлонном комплексе Новосибирска начался первый этап международных соревнований «Кубок Анны Богалий – SKIMiR»





За призы олимпийской чемпионки поборются более 500 юных биатлонистов России и Казахстана.





«В этом году мы стартуем в Новосибирске. <...> Сейчас заявлено 27 регионов [России] и команда из Казахстана. Мы ограничили количество участников из-за светового дня», — заявила накануне турнира Анна Богалий.







В следующем сезоне Анна Богалий планирует провести финал в Новосибирске





Первые участники прибыли в Новосибирск 11 декабря — старты на биатлонном комплексе пройдут до 16 декабря.





По словам Анны Богалий, большинство участников в этом году приехали из других регионов России





Ежегодно Кубок посещают именитые олимпийские чемпионы, но сейчас, пока идёт соревновательный сезон, известные биатлонисты не могут встретиться с начинающими спортсменами. Однако Анна Богалий пообещала, что на закрытие прилетит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.







Справка: Анна Богалий — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете. Спортсменка родилась в посёлке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области. Впервые Кубок Анны Богалий SKIMiR прошёл в 2013 году в Новосибирске.







Сегодня вечером на НГС выйдет интервью Анны Богалий — знаменитая спортсменка рассказала, как воспитывают олимпийских чемпионов, и что нужно, чтобы российские спортсмены больше не имели проблем с допингом.





На этой неделе Новосибирск посетила ещё одна знаменитая спортсменка Алёна Заварзина. 11 декабря в Новосибирск принял эстафету огня Универсиады-2019 — бронзовый призёр Сочи Алёна Заварзина спустила факел с трассы на «Горском».