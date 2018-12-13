Новосибирец вырезал микроскопическую фигурку мамонта на срезе волоса древнего животного

Известный микроминиатюрист Владимир Анискин работал над фигуркой 2 месяца

Мастер микроминиатюр Владимир Анискин сделал фигурку мамонта высотой почти в шесть раз меньше миллиметра 
Мастер микроминиатюр Владимир Анискин сделал фигурку мамонта высотой почти в шесть раз меньше миллиметра 


Новосибирский мастер микроминиатюр Владимир Анискин сделал фигурку мамонта размером 175 микрометра и разместил её на срезе волоса этого древнего животного. 


«Изначальная идея была волос просверлить и сделать [внутри] караван мамонтов. Но волос оказался настолько жёстким, что больше, чем на миллиметр мне его просверлить не удалось. При этом поверхность трескалась из-за того, что он был жёсткий и древний. Тогда я решил на торце волоса сделать мамонтёнка. <…> Одна беда там приключилась: у мамонтёнка был замечательный хвостик, но, когда я переносил [фигурку] на волос, что-то задел, и хвост прилип. Обнаружил я это уже, когда начал делать фотографии. Огорчился ужасно, но ненадолго: понимаю, что эта такая плата микроминиатюриста — потеря или порча работы на финальной её стадии», — рассказал корреспондент НГС Владимир Анискин.



Работа над миниатюрным мамонтом длилась около 2 месяцев, фигурка выполнена из красителя. Волос мамонта мастеру помогли найти знакомые в Москве, а позже Анискин разыскал небольшой пучок волос древнего животного для будущих работ в интернете за 3000 рублей.


В субботу, 15 декабря, новая микроминиатюра появится на выставке работ Владимира Анискина в «Арт-цоколе» Новосибирского государственного художественного музея.


В начале декабря НГС рассказал, что известный микроминиатюрист начал учить своему мастерству всех желающих. 

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