Тепло и снежно: в Новосибирск идут снегопады и метели

В городе потеплеет из-за циклона, идущего с Урала

Снегопад будет сопровождаться метелями, изморозью и гололёдом
Снегопад будет сопровождаться метелями, изморозью и гололёдом


Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в конце рабочей недели и в выходные: в город придут снегопады.


«Погода достаточно однородная. Она будет связана с движением волновых циклонических систем с северо-запада на юго-восток, из районов среднего и северного Урала на южные и юго-восточные районы Западной Сибири. Поэтому весьма вероятны снегопады разной интенсивности в ближайшие три дня», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, с 14 по 16 декабря температурный фон в Новосибирске будет умеренным, а снегопады местами будут сопровождаться метелями.


«При прояснении возможно появление изморози и гололёда. Температурный фон в эти три дня умеренный: ночью в городе будет от –12 до –14 градусов, а днём от –8 до –9 градусов. Скорость ветра в городе может достигать 11–14 м/с, а 15 декабря может быть до 15 м/с», — добавил Ренад Ягудин.


Недавно НГС рассказывал также о прогнозе на весь декабрь. А следить за актуальным прогнозом погоды можно на сервисе НГС.Погода.

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