Спасатели рассказали, где в Новосибирске появятся крещенские купели

По предварительной информации, в городе оборудуют 7 купелей

Крещение отмечается ежегодно 19 января





В четверг, 13 декабря, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) опубликовали предварительный список мест, где появятся купели для крещенских купаний.





Согласно информации МАСС, сейчас в список входят 7 точек, расположенных в разных районах Новосибирска.





«Предварительный список мест установки купелей: озеро "Спартак" (Калининский район), озеро "Жемчужина Сибири" (Заельцовский район), река Обь (ул. Заобская, 97), река Обь (пожарный причал), река Обь (в районе Бугринского моста, "Европейский Берег", Октябрьский район), карьер на Юго-Западном ж/м (Ленинский район), парк культуры и отдыха "У моря Обского" ("Бумеранг" Советский район)», — сообщается на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Праздник Крещения отмечается ежегодно 19 января. В 2019 году праздник выпадает на субботу.





О том, как праздник Крещения в России отмечали в 2018 году, можно прочитать в специальном фоторепортаже НГС, где собраны лучшие фотографии со всей страны.