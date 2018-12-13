Спасатели рассказали, где в Новосибирске появятся крещенские купели

По предварительной информации, в городе оборудуют 7 купелей

Крещение отмечается ежегодно 19 января
Крещение отмечается ежегодно 19 января


В четверг, 13 декабря, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) опубликовали предварительный список мест, где появятся купели для крещенских купаний.


Согласно информации МАСС, сейчас в список входят 7 точек, расположенных в разных районах Новосибирска.


«Предварительный список мест установки купелей: озеро "Спартак" (Калининский район), озеро "Жемчужина Сибири" (Заельцовский район), река Обь (ул. Заобская, 97), река Обь (пожарный причал), река Обь (в районе Бугринского моста, "Европейский Берег", Октябрьский район), карьер на Юго-Западном ж/м (Ленинский район), парк культуры и отдыха "У моря Обского" ("Бумеранг" Советский район)», — сообщается на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».


Праздник Крещения отмечается ежегодно 19 января. В 2019 году праздник выпадает на субботу.


О том, как праздник Крещения в России отмечали в 2018 году, можно прочитать в специальном фоторепортаже НГС, где собраны лучшие фотографии со всей страны.

Прочтений: 1534

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено