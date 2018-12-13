Одиночество и красота: новосибирец снял живописный ролик с мрачным морем Сахалина
В момент съёмок на безлюдном берегу был пронизывающий ветер
Новосибирский фотограф Фрол Подлесный опубликовал ролик, снятый на берегу Охотского моря, — он рассказал НГС, почему съёмки были сложными.
В начале декабря Подлесный прилетел в Южно-Сахалинск на фестиваль современного искусства «Территория. Сахалин» вместе с Красноярским ТЮЗом, в котором он сейчас работает.
Труппа театра поехала и на берег Охотского моря — кроме артистов, на берегу больше не оказалось людей.
«К сожалению, полноценно посмотреть и поснимать берег мне не удалось, так как мы приехали на море в последний день гастролей, будучи уже “на чемоданах”, и поездка была скорей ознакомительная, в итоге на саму съёмку у меня было от силы 10-15 минут.
Так что этот небольшой nature reel был сделан в режиме экспромта. Ну и, конечно, когда ты не подготовлен одеждой к высокой влажности у воды и пронизывающему ветру в –18 …–20, то это вносит свои коррективы в конечный результат»,
— рассказал корреспонденту НГС автор ролика.
Фрол Подлесный — известный фотограф из Новосибирска, он снимал большинство современных спектаклей в крупных сибирских театрах. Также он работал в Тюменском Большом драматическом театре, а потом перебрался в Красноярск.
«Связь с Новосибирском не теряю и регулярно приезжаю, снимаю знаковые постановки в родном городе», — добавил Подлесный.
Новосибирские фотографы довольно часто путешествуют в поисках живописных кадров и видео. Ранее, например, фотограф из Новосибирска Олег Куваев победил в конкурсе National Geographic с красивым снимком Камчатки, а видеограф Филипп Васильев мёрз в Шерегеше, чтобы сделать ролик со снежными склонами на закате. Новосибирский фотограф Вадим Махоров же опубликовал серию снимков порта китайского мегаполиса Гонконга.
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Мария Морсина
Видео Фрола Подлесного