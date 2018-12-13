Бердские строители угрожали поджечь строящуюся школу из-за задержки зарплаты

Их доставили в полицию, а долгами заинтересовались следователи

По данным полиции, строители вовсе не хотели поджигать строящуюся школу, а просто грозили





Новосибирские следователи начали проверять информацию о задержке зарплаты рабочим, которые строили школу и детский сад в бердском микрорайоне «Южный».







«Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту размещения в СМИ сведений, согласно которым установлено, что рабочим, строившим школу и детский сад в микрорайоне "Южном" города Бердска Новосибирской области, не выплатили заработанную плату», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.







Ранее издание «Бердск-онлайн» сообщило о том, что вечером в среду, 12 декабря, двое мужчин пришли на стройку школы в микрорайоне «Южный» с жидкостью в бутылке из-под водки и пригрозили поджечь строящийся объект. Пришедших задержали охранники, а потом забрала полиция.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что полиция Бердска вчера проводила профилактическую беседу с двумя людьми, которые угрожали поджечь строящуюся школу.







«Работники этой строительной организации, естественно, обратились в полицию, потому что они ведь не знали, что могло дальше произойти», — прокомментировали в пресс-службе.







По данным полиции, проверка показала, что на самом деле доставленные в полицию строители не собирались ничего поджигать, а просто «высказали некоторые намерения».







Как утверждает «Бердск-онлайн» со ссылкой на собственные источники, ранее эти мужчины три недели проработали на строительстве школы и детсада в микрорайоне «Южный» и были недовольны тем, что строительная фирма задержала им зарплату. По данным издания, генподрядчик стройки — «Бердский строительный трест», для выполнения работ он привлекает субподрячиков.







Корреспондент НГС дозвонилась до «Бердского строительного треста», чтобы узнать его позицию по поводу вчерашнего инцидента на стройке, но в приёмной организации сообщили, что руководство отказывается от комментариев.







В свою очередь «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на начальника строительного участка «Бердского строительного треста» Дмитрия Пичугина сообщает, что этих рабочих уволили два дня назад. «Весь расчёт они получили», — цитирует издание представителя генподрядчика.





