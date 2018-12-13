Новосибирские врачи спасли спаниеля Линду с врождённым пороком сердца
Операцию пришлось проводить в три этапа
Новосибирские ветеринары провели сложную операцию на сердце спаниеля — у Линды был обнаружен врождённый порок сердца.
Хозяева Линды, которой недавно исполнился 1 год, обратились в клинику «БЭСТ» полтора месяца назад.
«[Хозяева] обратились по поводу слабости, утомляемости и одышки. В результате диагностики пациенту был поставлен диагноз врожденный порок сердца — клапанный стеноз легочной артерии.
Помочь пациенту могла только операция. Операции на открытом сердце у собак на сегодняшний день выполняются только в одной ветеринарной клиники в мире в Японии», — рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники Наталья Уланова.
Клиника приняла решение провести операцию малоинвазивно, то есть ввести катетер через вену в сердце. «Смысл операции был в том, что через вену в сердце под контролем специального оборудования вводился специальный катетер, который раздувался в области стеноза и расширял суженный клапан. Операцию проводили в три этапа, каждый раз используя катетер большего диаметра. Интервалы между процедурами были 2 недели и 4 недели», — уточнила Наталья Уланова.
В операции принимали участие несколько хирургов-специалистов, кардиолог, анастезиолог и интервенционный эндоваскулярный хирург. Сейчас, по словам Натальи Улановой, сердце собаки работает нормально, как у любой другой собаки.
В начале декабря новосибирские ветеринары научили ходить собаку, которая потеряла все четыре лапы после обморожения.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Натальей Уланова
Видео предоставлено Андреем Галынским