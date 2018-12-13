Десять сибирских красавиц уехали в Китай за титулом «Посланницы красоты»

Сейчас девушки находятся в городе Хайлар





Десять девушек из Новосибирска поехали в Китай на международный конкурс «Посланница красоты 2018». Отбор прошли 60 человек из трёх стран — Монголии, Китая и России.





Всего от России участвует 30 человек, 10 из которых — из Новосибирска, из других стран — по 15. Конкурс проходит с 6 по 26 декабря, финальные дни — с 21 по 23 декабря, а 24-го числа для участниц проведут рождественский ужин с организаторами конкурса и режиссёром.





Анастасия Богомолова





«В сентябре от продюсерского центра Ивана Олькова мне поступило предложение поучаствовать в конкурсе. Необходимо было пройти кастинг и подготовиться к конкурсу. Подготовка включала в себя национальный костюм, вечернее платье и фигуру для дефиле в купальниках», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц из Новосибирска Анастасия Богомолова.





Девушка рассказывает, что каждый их день расписан по минутам: много репетиций дефиле, танцев и творческих номеров. Кроме того, фотографы часто выбирают её в качестве модели для съёмок в разных локациях.





Дни участниц конкурса расписаны по минутам и включают в себя много фотосессий и репетиций





«Чувствую себя здесь принцессой. Шикарный четырёхзвёздочный отель, богатые вкусные шведские столы. 10 дней мы живём в городе Хайлар, потом едем в Маньчжурию, где и будет проходить финал. Я в полном восторге и не ожидала, что будет так здорово!» — радуется Анастасия.









Эта фотография сделана при температуре –27 градусов





Финал конкурса пройдёт в конце декабря





Настя говорит, что чувствует себя там принцессой





В Новосибирске при участии продюсерского центра Ивана Олькова проходил финал всероссийского конкурса «Студентка России – 2016».