Десять сибирских красавиц уехали в Китай за титулом «Посланницы красоты»
Всего в конкурсе участвуют 60 девушек из трёх стран
Десять девушек из Новосибирска поехали в Китай на международный конкурс «Посланница красоты 2018». Отбор прошли 60 человек из трёх стран — Монголии, Китая и России.
Всего от России участвует 30 человек, 10 из которых — из Новосибирска, из других стран — по 15. Конкурс проходит с 6 по 26 декабря, финальные дни — с 21 по 23 декабря, а 24-го числа для участниц проведут рождественский ужин с организаторами конкурса и режиссёром.
«В сентябре от продюсерского центра Ивана Олькова мне поступило предложение поучаствовать в конкурсе. Необходимо было пройти кастинг и подготовиться к конкурсу. Подготовка включала в себя национальный костюм, вечернее платье и фигуру для дефиле в купальниках», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц из Новосибирска Анастасия Богомолова.
Девушка рассказывает, что каждый их день расписан по минутам: много репетиций дефиле, танцев и творческих номеров. Кроме того, фотографы часто выбирают её в качестве модели для съёмок в разных локациях.
«Чувствую себя здесь принцессой. Шикарный четырёхзвёздочный отель, богатые вкусные шведские столы. 10 дней мы живём в городе Хайлар, потом едем в Маньчжурию, где и будет проходить финал. Я в полном восторге и не ожидала, что будет так здорово!» — радуется Анастасия.
В Новосибирске при участии продюсерского центра Ивана Олькова проходил финал всероссийского конкурса «Студентка России – 2016».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Мария Тищенко
Фото предоставлены Анастасией Богомоловой (1–3, 5–7), instagram.com/blondura/ (4)