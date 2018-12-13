У сибирячки забрали часть пенсии из-за долгов её тёзки из Ярославля

В Пенсионном фонде признали, что случай уникальный

У жительниц Бердска и Ярославля совпали не только ФИО, но и дата рождения
У жительниц Бердска и Ярославля совпали не только ФИО, но и дата рождения


У пенсионерки из Новосибирской области удержали 3 тысячи рублей с пенсии за долги её полной тёзки из Ярославля — чиновникам для этого хватило совпадения имени и даты рождения.


Об этом корреспонденту НГС рассказала дочь пострадавшей пенсионерки Ирина. 


«Моя мама — пенсионер. Вчера ей пришла пенсия, и с неё удержали 3 тысячи рублей. Выяснилось, что компания "ТСН Энерго" подала заявление в суд Ярославля, указав только дату рождения и ФИО. На основании только этих данных был вынесен судебный приказ», — объяснила читательница.


По словам Ирины, в судебном приказе не было никаких других данных: ни СНИЛСа, ни паспортных данных, ни даже места рождения. «"ТСН Энерго" каким-то образом выяснила, что в городе Бердске проживает пенсионерка с таким ФИО и датой рождения и выслала судебный приказ в отделение Пенсионного фонда. Там, получив приказ, просто удержали с пенсии моей мамы долг, даже не разобравшись», — уверяет Ирина.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре отделения ПФР по Новосибирской области, такой судебный приказ действительно поступал в отделение Пенсионного фонда в Бердске. 


«На самом деле, действительно есть исполнительный лист, и уже сегодня получен приказ о прекращении удержания. То есть они отзывают свой исполнительный лист — Ярославль. Так что никаких проблем нет», — заверили в пресс-центре областного отделения фонда.


Тем не менее в фонде признали, что случай уникальный. «Совпали не только имя, фамилия и отчество, но и полностью дата рождения. К сожалению, исполнительный лист не содержит СНИЛС, поэтому, соответственно, идентификация проводилась только по имеющимся данным», — объяснили в пресс-центре Пенсионного фонда.


Ирина подтвердила корреспонденту НГС, что её матери уже сообщили об отмене удержания. 


«Но всё равно неприятные эмоции остались, ведь мне самой пришлось звонить в Ярославль и разговаривать там с судом, тратить на это свои собственные деньги. В отделении ПФР свою ошибку признавать отказывались, говорили, что есть приказ, а остальное не их дело», — жалуется дочь пенсионерки.


Похожий случай произошёл год назад — жителю Новосибирска Алексею Соколову дважды замораживали счёт в банке из-за полного совпадения ФИО и даты рождения с должником из Кемеровской области.

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