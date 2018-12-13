На загруженном перекрёстке рядом с площадью Карла Маркса погасли светофоры

Водители столкнулись с трудностями при проезде по перекрёстку улиц Ватутина и Блюхера

Специалисты СМЭУ уже на месте и восстанавливают работу светофоров
Специалисты СМЭУ уже на месте и восстанавливают работу светофоров


Утром 13 декабря на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры — скорость движения машин в потоке из-за этого упала до 15 км/ч.


Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 10:54. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.


«Экипаж на месте работает. Причина сбоя пока неизвестна», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по улице Ватутина было заметно затруднено. Скорость машин в потоке не превышала 15 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивался на 5 баллов.


Скорость машин в потоке упала до 15 км/ч
Скорость машин в потоке упала до 15 км/ч


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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