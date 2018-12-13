Женщина погибла под колёсами «Лады» на трассе под Новосибирском
Сибирячка переходила дорогу в неположенном месте
Утром 13 декабря на трасе под Новосибирском автомобиль «Лада Приора» сбил переходившую дорогу женщину — от полученных травм сбитая скончалась на месте.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП случилось на 273-м километре автодороги К-17Р.
«В 08:15 водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", двигался по автодороге К-17Р со стороны районного поселка Ордынский в сторону города Новосибирска и в пути следования на 273-м км совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
Накануне в Железнодорожном районе Новосибирска пьяный водитель врезался в здание банка «Зенит» — перед этим автомобиль снёс высокую ограду, установленную вокруг банка.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко из архива НГС