После уборки улицы у «Золотой Нивы» на тротуаре появилась двухметровая снежная стена

Прохожим приходится тесниться между чёрными сугробами

После ночной уборки снега прохожим осталось совсем мало места на тротуаре
После ночной уборки снега прохожим осталось совсем мало места на тротуаре


Убранный с дороги снег перегородил тротуар на улице Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска.


Корреспондент НГС заметил сугробы сегодня утром на тротуаре между остановкой «Кошурникова» и станцией метро «Золотая Нива».


По его наблюдениям, после ночной работы грейдеров тротуар превратился в узкую тропинку: прохожим приходится тесниться между сугробами.


Снег с тротуара пока не вывезли
Снег с тротуара пока не вывезли


Пешеходам приходится лавировать между кучами снега 
Пешеходам приходится лавировать между кучами снега 


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, планируют ли дорожники вывозить снег с тротуара и когда это произойдёт.


Ранее бизнесмены убрали снег на Советской, не дождавшись городской техники.

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