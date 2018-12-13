После уборки улицы у «Золотой Нивы» на тротуаре появилась двухметровая снежная стена

После ночной уборки снега прохожим осталось совсем мало места на тротуаре





Убранный с дороги снег перегородил тротуар на улице Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска.







Корреспондент НГС заметил сугробы сегодня утром на тротуаре между остановкой «Кошурникова» и станцией метро «Золотая Нива».







По его наблюдениям, после ночной работы грейдеров тротуар превратился в узкую тропинку: прохожим приходится тесниться между сугробами.







Снег с тротуара пока не вывезли





Пешеходам приходится лавировать между кучами снега





Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, планируют ли дорожники вывозить снег с тротуара и когда это произойдёт.





Ранее бизнесмены убрали снег на Советской, не дождавшись городской техники.

