После уборки улицы у «Золотой Нивы» на тротуаре появилась двухметровая снежная стена
Прохожим приходится тесниться между чёрными сугробами
Убранный с дороги снег перегородил тротуар на улице Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска.
Корреспондент НГС заметил сугробы сегодня утром на тротуаре между остановкой «Кошурникова» и станцией метро «Золотая Нива».
По его наблюдениям, после ночной работы грейдеров тротуар превратился в узкую тропинку: прохожим приходится тесниться между сугробами.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, планируют ли дорожники вывозить снег с тротуара и когда это произойдёт.
Ранее бизнесмены убрали снег на Советской, не дождавшись городской техники.
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Ольга Хмелевская
Фото Михаила Руднева