Заболевший раком хоккеист «Сибири» поблагодарил болельщиков за поддержку

До прихода в «Сибирь» Самвел Мнацян был капитаном владивостокского «Адмирала»





Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян, у которого врачи обнаружили рак, поблагодарил болельщиков за помощь.







Обращение Самвела Мнацяна появилось на сайте владивостокского клуба «Адмирал», за который прежде играл хоккеист.







«Хочу обратиться ко всем болельщикам "Адмирала", руководству клуба, ко всем людям в Приморье и за его пределами, и выразить огромную благодарность за ту поддержку, что вы оказываете мне на протяжении последних месяцев», — говорится в опубликованном сообщении.







В частности, Самвел Мнацян поблагодарил свой бывший клуб за проведение благотворительного матча. «Все средства, собранные во Владивостоке, уже находятся в благотворительном фонде, который оплачивает счета клинике, где я прохожу лечение», — рассказал хоккеист.







В новосибирскую «Сибирь» 28-летний Самвел Мнацян перешёл этой весной. Контракт с новым клубом он заключил на два года. Но в преддверии сезона стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.







Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.







В октябре «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик» провели во Владивостоке благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна. Команды планировали отправить спортсмену выручку от продажи билетов и атрибутики.







Хоккейный клуб «Сибирь» ранее также обещал оказать Самвелу Мнацяну финансовую помощь.

