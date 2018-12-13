Три десятка умных сибиряков поехали служить в научные роты

Призывники разъехались в Анапу, Красногорск, Санкт-Петербург, Тверь и Краснодар





В Центральном военном округе рассказали о том, как проходит осенний призыв: десятки новобранцев из Сибири уехали служить в научные роты.







Торжественная отправка тридцати призывников в научные роты состоялась в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.







«Новобранцы отправились служить в Анапу, Красногорск, Санкт-Петербург, Тверь и Краснодар», — передали в пресс-службе.







В оборонном ведомстве уточнили, что в научные роты отправляют тех, кто не только соответствуют общим требованиям к призывникам, но и получил диплом о высшем образовании или только учится в гражданских вузах в качестве студента или аспиранта. После военной службы эти призывники смогут продолжить работу в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.







Всего до конца декабря в армию уедут служить около 2500 призывников из Новосибирской области.

