подробности

Три десятка умных сибиряков поехали служить в научные роты

Новобранцев отправили в пять городов России

Призывники разъехались в Анапу, Красногорск, Санкт-Петербург, Тверь и Краснодар
Призывники разъехались в Анапу, Красногорск, Санкт-Петербург, Тверь и Краснодар


В Центральном военном округе рассказали о том, как проходит осенний призыв: десятки новобранцев из Сибири уехали служить в научные роты.


Торжественная отправка тридцати призывников в научные роты состоялась в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


«Новобранцы отправились служить в Анапу, Красногорск, Санкт-Петербург, Тверь и Краснодар», — передали в пресс-службе.


В оборонном ведомстве уточнили, что в научные роты отправляют тех, кто не только соответствуют общим требованиям к призывникам, но и получил диплом о высшем образовании или только учится в гражданских вузах в качестве студента или аспиранта. После военной службы эти призывники смогут продолжить работу в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.


Всего до конца декабря в армию уедут служить около 2500 призывников из Новосибирской области. 

Прочтений: 2232

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено