Три десятка умных сибиряков поехали служить в научные роты
Новобранцев отправили в пять городов России
В Центральном военном округе рассказали о том, как проходит осенний призыв: десятки новобранцев из Сибири уехали служить в научные роты.
Торжественная отправка тридцати призывников в научные роты состоялась в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«Новобранцы отправились служить в Анапу, Красногорск, Санкт-Петербург, Тверь и Краснодар», — передали в пресс-службе.
В оборонном ведомстве уточнили, что в научные роты отправляют тех, кто не только соответствуют общим требованиям к призывникам, но и получил диплом о высшем образовании или только учится в гражданских вузах в качестве студента или аспиранта. После военной службы эти призывники смогут продолжить работу в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.
Всего до конца декабря в армию уедут служить около 2500 призывников из Новосибирской области.
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Ольга Хмелевская
Фото mil.ru