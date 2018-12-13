Отвалившийся шлагбаум ударил машину на Объединения

На железнодорожном переезде на Объединения сломалась стрела шлагбаума





Утром в четверг, 13 декабря, в Калининском районе Новосибирска сломавшаяся стрела шлагбаума ударила машину на железнодорожном переезде.







Об инциденте с «Тойотой» на улице Объединения в редакцию НГС сообщил читатель, который стал свидетелем случившегося.







По его наблюдениям, водитель «Тойоты» ехал в сторону Учительской и на железнодорожном переезде попал под сломавшуюся стрелу.







«В момент опускания шлагбаума сам шлагбаум отломился, деревяшка, и упала на машину, которая заканчивала манёвр на переезде», — рассказал очевидец.







По словам свидетеля, он не выходил из машины и не может точно сказать, какие именно повреждения получила «Тойота», но он видел, как её владелец делал фотографии после инцидента.







Происшествие с «Тойотой» затруднило проезд и по без того оживлённой улице.





Инцидент со шлагбаумом усугубил утреннюю пробку





Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги с просьбой прокомментировать случившееся.





В минувшую пятницу движение на Объединения также оказалось парализовано из-за аварии на ж/д переезде. Из-за глухой пробки водители и пассажиры не могли добраться до посёлка Северного.