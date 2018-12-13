Родила и отказалась: трехмесячную девочку увезли из Новосибирска в Армению

Мать новорожденной оказалась гражданкой Армении

"Путешествие" девочки было организовано по международным правилам
"Путешествие" девочки было организовано по международным правилам


Трехмесячную гражданку Армении доставили в республику сотрудники армянской полиции — мать оставила ее в роддоме в Новосибирске. Об этом сообщает «Спутник.Армения» со ссылкой на пресс-центр армянской полиции. 


Девочка родилась в одном из роддомов Дзержинского района Новосибирска в октябре. Её мать, гражданка Армении, написала заявление об отказе от родительских прав и покинула роддом. Администрация Дзержинского района обратилась в армянское посольство, после чего полиция республики организовала доставку новорожденной в Армению. 


Видео с официального канала полиции Армении


НГС уже рассказывал историю о маленьком Максиме — биологическая мать бросила его в роддоме, но мальчику все же удалось обрести семью.  

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