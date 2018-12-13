Родила и отказалась: трехмесячную девочку увезли из Новосибирска в Армению

"Путешествие" девочки было организовано по международным правилам









Трехмесячную гражданку Армении доставили в республику сотрудники армянской полиции — мать оставила ее в роддоме в Новосибирске. Об этом сообщает «Спутник.Армения» со ссылкой на пресс-центр армянской полиции.





Девочка родилась в одном из роддомов Дзержинского района Новосибирска в октябре. Её мать, гражданка Армении, написала заявление об отказе от родительских прав и покинула роддом. Администрация Дзержинского района обратилась в армянское посольство, после чего полиция республики организовала доставку новорожденной в Армению.





Видео с официального канала полиции Армении





НГС уже рассказывал историю о маленьком Максиме — биологическая мать бросила его в роддоме, но мальчику все же удалось обрести семью.