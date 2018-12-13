Накажут на две зарплаты: за отсутствие техосмотра вводят большой штраф и уголовную ответственность

Для российских автомобилистов возвращаются полноценная диагностика машин и очереди на пунктах ТО

Во время техосмотра проверяются десятки параметров, включая головной свет фар





Купить диагностическую карту сегодня можно, сделав пару кликов в поисковике или просто с рук. Что самое интересное, продавцы вносят данные в базу ЕАИС ТО, которая подтверждает прохождение техосмотра.





Но с 2019 года эти лазейки прикроют: в первом чтении Госдума приняла законопроект, который возвращает полноценный техосмотр. И вот что ждёт любителей фальшивок.





Нужна ли России система техосмотра?

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Нужна работающая система, а не формальные проверки

Да, но без очередей

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Ежедневные штрафы







В статье 12.5 административного кодекса появится новый штраф — за езду без техосмотра. В начале года обсуждалась сумма 800 рублей, но в принятой Госдумой редакции её увеличили до 2000 рублей.







Сейчас штрафа за отсутствие карты нет в принципе: формально она нужна лишь для покупки полиса ОСАГО. При этом страховые нередко закрывают на это глаза и принимают карты, выданные без осмотра автомобиля.







Фиксировать нарушение смогут не только сотрудники ГИБДД, но и камеры фотовидеофиксации, причём не однократно, а каждые сутки. Это означает, что месяц езды без техосмотра обойдётся в 60 тысяч рублей в месяц — это без малого две средние по региону зарплаты.







Но разве камера может проверить наличие диагностической карты? Бумажные карты уберут в принципе, и основным критерием станет наличие данных в базе Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ТО, доступ к которой получат системы фотовидеофиксации нарушений. Такая же практика внедряется применительно к полисам ОСАГО. Распечатать бумажную версию карты владелец сможет через портал госуслуг.





Помимо штрафа водителям без техосмотра грозят регрессные иски от страховых компаний в случае ДТП.







За самодеятельность — уголовная статья







Самое жёсткое наказание вводится для продавцов липовых карт: их действия будут квалифицировать по статье 171 УК РФ как незаконное предпринимательство. Штраф для продавцов составит до 300 тысяч рублей, хотя от первоначальной идеи сажать их на срок до пяти лет, судя по всему, отказались. Такое наказание ждёт и сотрудников любой организации, которая без аккредитации выдаёт диагностические карты.





Так в Сети обещают оформление диагностической карты в режиме онлайн. Сайт уверяет, что карта «полностью соответствует законодательству»





Право аккредитовывать пункты ТО оставили у Российского союза автостраховщиков (РСА). К слову, под «бдительным» надзором РСА за шесть лет система техосмотра оказалась полностью развалена: по статистике ГИБДД, лишь один автовладелец из пяти обращается на пункты ТО за диагностической картой, а сами пункты выдают её зачастую даже без осмотра машины.







Пунктам техосмотра — полумиллионные штрафы







Выдача липовой диагностической карты или внесение данных в базу ЕАИС ТО грозит сотрудникам пунктов ТО штрафом в 10 тысяч рублей, но если специалист пойман повторно — его дисквалифицируют или выпишут организации штраф до полумиллиона рублей. Наказание за первое нарушение чуть снизили: в августе обсуждался штраф до 20 тысяч рублей, а ещё раньше, в феврале — до 80 тысяч и принудительные работы в качестве альтернативы.







— Раньше техосмотр был в ведении ГИБДД, и у должностных лиц была хоть какая-то ответственность, — рассуждает автоэксперт Юрий Панченко. — В 2012 году его передали коммерческим структурам, которые работают по известным принципам: как зарабатывать больше, делая меньше. Трудно представить, что эту систему можно заставить работать.







Проверить в любой момент







Впрочем, власти не теряют надежды возродить техосмотр. Мухлевать будет опасно и по другой причине: выявить липовый техосмотр надзорные органы смогут постфактум, запросив видеозапись процедуры, которую операторы должны загружать в облачное хранилище для коллективного доступа. Эту часть поправок в закон о техосмотре обсуждают сегодня, 13 декабря.





Видеофиксация позволит установить не только сам факт появления машины на пункте ТО, но и качество её проверки





При отсутствии записи или обнаружении постановочного техосмотра сотрудников и самого оператора привлекут к ответственности.







— Остаются неясными технические моменты: такие камеры должны работать всё время, что идёт осмотр, накапливая огромное количество видео — где его хранить, кто его будет просматривать? — задаётся вопросом Юрий Панченко.







Контроль пунктов техосмотра поручили ГИБДД, которую в 2012 году отстранили от техосмотра. В начале года обсуждался вопрос передачи надзорных функций Ространснадзору, но в последней редакции вернули в игру Госавтоинспекцию.







Техосмотр станет дороже







Операторы техосмотра противились идее оснащения пунктов техосмотра камерами видеофиксации, ссылаясь на чрезмерные расходы. Сейчас, когда решение уже практически утверждено, они обратились в Минэкономразвития с просьбой повысить тарифы.







Сейчас стоимость техосмотра зависит от региона и типа автомобиля: например, в Челябинской области для легковушки услуга обойдётся в 420 рублей, в Свердловской — около 500 рублей.







Вернутся ли очереди







Большая часть негатива связана не столько даже с формальным характером техосмотра. Больше всего водителей раздражали очереди на пунктах ТО.







Принятые изменения породят шквальный спрос на процедуру: помимо плановых проверок, вероятно, проходить её придётся обладателям липовых карт. Отлавливать их, судя по всему, будут в ходе массовых проверок ГИБДД, как в случае с поддельными полисами ОСАГО.







По замыслу властей, нагрузка на пункты техосмотра будет регулироваться точечно: для каждого отделения установят предельное число клиентов в сутки или месяц. Впрочем, российский опыт ручного регулирования нередко приводит к ситуации «то пусто, то густо», поэтому автомобилистам стоит морально настроиться на возврат очередей.







К тому же развал системы техосмотра привёл к кадровому дефициту, поэтому в первые месяцы его возвращения очереди может спровоцировать недостаток аккредитованных специалистов.







Кому нужно проходить техосмотр в 2019 году







Техосмотр для легковых машин проходится не каждый год. В 2019 году нужно проходить техосмотр автомобилям 2016, 2014, 2012 годов выпуска и старше.







— По закону, техосмотр для новых автомобилей проводится на третий год перед заключением очередного договора ОСАГО, — уточняет Юрий Панченко. — Затем техосмотр проводится каждые два года до семилетнего возраста. После этого техосмотр становится ежегодным, причём дата прохождения фиксируется со дня его прохождения в год, когда автомобилю исполнилось семь календарных лет.





В 2019 году техосмотр не коснётся легковушек, выпущенных в 2013, 2015, 2017 и 2018 годах





Для примера, если автомобиль выпущен в декабре 2016 года, а куплен в январе 2017 года, проходить техосмотр ему придётся в начале 2019 года. Формально ему ещё не исполнится трёх лет, но в 2019 начнётся третий календарный год жизни. Далее автомобиль пройдёт техосмотр в 2021 и 2023 годах, причём дата осмотра в 2023 году станет для него крайним сроком для последующих ежегодных посещений пункта ТО. В любом случае проходить осмотр необходимо до истечения срока действия предыдущей диагностической карты.







В конце 2011 года состоялась масштабная реформа техосмотра: контролировать его поручили не ГИБДД, а страховщикам, штраф за отсутствие талона (и сам талон) отменили, периодичность сделали переменной в зависимости от возраста автомобиля.





О возврате полноценного техосмотра заговорили около года назад, предложив ввести уголовную ответственность нечистоплотным операторам. Летом обсуждалась идея видеофиксации процедуры. А недавно заговорили о введении индивидуального техосмотра, который зависит от режима эксплуатации автомобиля.







В 2019 году гайки затянут не только в отношении техосмотра





Автомобилистов ждёт увеличение максимальных тарифов ОСАГО и внедрение радикальных подходов при проверке полисов.







Власти планируют отмену зоны нечувствительности камер видеофиксации при замере скорости — сейчас они прощают превышение до 20 км/час.







Приставам упростили взыскание долгов по штрафам ГИБДД: их будут списывать с карточки должника, причём в отдельных случаях — сразу в тройном размере.







А новая редакция ПДД запрещает полюбовный разъезд после лёгких ДТП.

