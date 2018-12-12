Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Химки-Подмосковье» в матче суперлиги
Новосибирцы продолжили серию побед
Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над командой из Московской области «Химки-Подмосковье» в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской суперлиги.
Игра проходила 12 декабря в баскетбольном центре Московской области, в Химках. Встреча завершилась со счётом 81:63 в пользу новосибирских баскетболистов. «Новосибирск» лидировал с переменным успехом, уступив на несколько очков в первой четверти и отыгравшись во второй (17:20, 20:16,).
Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 15 декабря с клубом «Буревестник» из Ярославля. Неделю назад новосибирсцы проиграли проиграли «Самаре» со счетом 73:83.
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Дмитрий Здорников
Фото bcnovosibirsk.ru