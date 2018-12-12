И так возьмут: цена на самый дешёвый «Солярис» перевалила за 700 тысяч

Базовый Solaris впервые перешагнул отметку в 700 000 рублей





Компания Hyundai вновь повысила цены на автомобили, которые пользуются особой популярностью у новосибирцев — седан Solaris и кроссовер Creta. Предыдущее повышение цен на эти модели состоялось в октябре 2018 года.





«Последнее подорожание Solaris: на 16 тысяч рублей он подорожал. Сегодняшняя базовая комплектация 711 тысяч рублей стоит. Creta подорожала на 17 тысяч рублей — они самые популярные», — рассказали в отделе продаж компании «Автомир», официального дилера Hyundai в Новосибирске.





С новым увеличением цен базовый «пустой» Solaris на механике впервые перешагнул отметку в 700 000 рублей, ранее такой стоил 694 900 рублей. Если подбирать комплектацию среднего уровня на автомате, то для покупки автомобиля потребуется 839 000 рублей — это будет 1,4-литровый мотор (100 л.с.), кондиционер, подогрев кожаного руля, управление телефоном на руле, Bluetooth, панель приборов Supervision, система стабилизации, две подушки безопасности.





Кроссовер Hyundai Creta в базе теперь стоит 922 000 рублей — механика, передний привод и 1,6-литровый мотор. Средняя комплектация с автоматом, передним приводом и 2-литровым двигателем стоит 1 165 000 рублей, но в ней есть климат-контроль, литые диски, фары с подсветкой поворотов, кожаный мультируль с подогревом, подогрев сидений, Bluetooth, аудиосистема, система стабилизации, две подушки безопасности.





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