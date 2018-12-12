И так возьмут: цена на самый дешёвый «Солярис» перевалила за 700 тысяч
Hyundai Solaris и Creta опять подорожали
Компания Hyundai вновь повысила цены на автомобили, которые пользуются особой популярностью у новосибирцев — седан Solaris и кроссовер Creta. Предыдущее повышение цен на эти модели состоялось в октябре 2018 года.
«Последнее подорожание Solaris: на 16 тысяч рублей он подорожал. Сегодняшняя базовая комплектация 711 тысяч рублей стоит. Creta подорожала на 17 тысяч рублей — они самые популярные», — рассказали в отделе продаж компании «Автомир», официального дилера Hyundai в Новосибирске.
С новым увеличением цен базовый «пустой» Solaris на механике впервые перешагнул отметку в
Кроссовер Hyundai Creta в базе теперь стоит
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Читайте также:
Дмитрий Косенко
Фото hyundai.ru